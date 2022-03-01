Онкоцентр готовий лікувати. Як завжди

Обласний онкологічний центр Кропивницького готовий приймати поранених та лікувати бійців, повідомляє «Суспільне». Керівник закладу Костянтин Яринич зазначив, що медперсонал працює в повному складі й готовий у будь-який час надати допомогу.

Ліки та перев’язувальні матеріали придбали на зекономлені в попередні роки гроші. З п’яти аптечних складів онкоцентру винесли стелажі, аби вмістилося більше препаратів. Було придбано знеболюючі та кровоспинні препарати, антибіотики, розчини для ін’єкцій, хірургічні інструменти, шприци тощо.

«Частина тут, в аптечному складі, – говорить лікар, – частина по відділеннях – у анестезіологів, реаніматологів, щоб розпочати роботу». Зі слів Костянтина Яриніча, запасів має вистачити на три місяці надання медичної допомоги пацієнтам онкоцентру та українським військовим.