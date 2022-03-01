Санітарія – теж оборона

…Вночі сусід заспокоював дружину, яка злякалася, почувши серед ночі потужний гул і гуркіт, подумала, що в дворі танки: «Тихо, тихо, це лише сміттєвоз заїхав, перекидає контейнери».

До війни ми б обов’язково написали на тему санітарної очистки міста критичний матеріал, хоча на апаратних нарадах мер і сам часто критикує підприємство, яке відповідає за вивіз побутового сміття, але акценти змістилися, тому ми просто маємо знати, чи не загрожує місту сміттєвий колапс, простіше кажучи, чи буде вивозитися сміття й під час війни.

Керівник «Екостайлу» Олена Домбровська нас заспокоїла – сміття вивозиться, як і вивозилося, людям зробили перепустки працівників підприємств критичної інфраструктури, керівництво регулярно здійснює контроль локацій чи майданчиків для прийому сміття, але є об’єктивні обставини, які впливають на роботу. По мобілізації призвано чотирьох співробітників – двох водіїв і двох вантажників, яких бухгалтерія, при всій повазі, не замінить. Питання стоїть гостро, оскільки парк спецтранспорту (сміттєвозів) проти минулого року збільшився вдвічі – до вісьми машин.

Підприємство дійсно здійснює вивіз відходів вночі, попри гуркіт, бо й машини дуже вже гудуть, та й контейнери перегружають механічним підйомником. Вдень цього зробити неможливо через автомобілі, які заповнюють двори, і якщо до 8 ранку сміття не забрали, то подальший проїзд блокується легковиками, особливо в центрі.

Можливо, з огляду на ситуацію графік вивозу зміниться, але питання в іншому. Наприклад, у місті немає схеми санітарної очистки, яка б передбачала зручні локації майданчиків збору, тому вони розташовані де вдалося приткнути – близько від дитсадочків та шкіл, під вікнами багатоповерхівок, куди і вдень важко заїхати габаритній техніці. Це прерогатива місцевої влади, бо «Екостайл» місце не вибирає, адже земля комусь належить, а це або оренда, або право власності, яке ніхто підприємству не надасть і не оформить.

Зрозуміло, що в умовах війни навіть думати про перехід на більш екологічні технології типу підземних резервуарів не доводиться, але багато що залежить від ставлення мешканців до теми. Наші люди повністю провалили принципи роздільного збору сміття, тому валять усе в один контейнер і довкола нього, а мешканці приватного сектору навідріз відмовляються від установки поблизу СВОГО двору контейнерів для великогабаритного сміття, так званих «човнів», тому забивають непотребом контейнери біля багатоповерхівок. Народ ігнорує час збору та вивозу сміття й викидає його коли завгодно. Ігноруються кришки на нових контейнерах (щокварталу купують 130 нових, щоб позбутися металевих), їх підпалюють, крадуть або знищують, як і обладнані майданчики.

Сьогодні нам залишається проявити патріотизм навіть у питанні утилізації сміття, бо влітку це питання стане життєво важливим, чистота – це теж лінія оборони, це теж – війна.

До речі, «Екостайл» теж працює на захист міста – допомагає теробороні за своєю специфікою, бо армія теж має бути чистою та доглянутою.