Треба «Мівіна» й рації

З першого дня війни на Козачому острові в Кропивницькому збирають допомогу для військових, лікарень та закладів, які приймають переселенців. Містяни безперестанно везуть і несуть сюди олію, сало, домашню консервацію ще багато чого. А що потрібне в першу чергу? Про це ми запитали у волонтерки Тетяни Бородіної.

– Треба антисептики, антибіотики, перев’язувальні матеріали, медичні джгути й турнікети, харчі тривалого зберігання, в тому числі «Мівіна», теплі шкарпетки, робочі рукавички, рушники та постіль, налобні ліхтарики, радіостанції, батарейки, безпілотники, – розповіла Бородіна.

За її словами, волонтери, які зосередилися на Козачому, тримають тісний зв’язок з військовими та іншими організаціями, які готуються до бойових дій. На підставі їхніх потреб і складено список найнеобхідніших речей.