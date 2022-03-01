Трійня з Долинської

Наприкінці січня ми разом з подружжям Гельфандбейн з Долинської раділи появі на світ трьох дівчаток. Сьогодні трійня вже вдома. Батьків – Костянтина та Надію, а також донечок – Вікторію, Олександру та Емілію – з перинатального центру обласної лікарні зустрічали щасливі бубсі та дідусі, бабусі та прадідусі. Це було 23 лютого…

Перший ранок вдома багатодітна сім’я почала, як і вся країна, почувши жахливу звістку: війна. Вона внесла корективи в життя родини. Одна з дівчаток потребує особливого догляду лікарів, реабілітації протягом року, а лікарня в Долинській не завжди працює, і в Кропивницький щодня не наїздишся…

Та батьки не падають духом. Дівчатка набирають вагу, ростуть. Кожна має своє ліжко, але поки що поміщаються в одному – впоперек. Стосовно найжаданішої мрії Костянтин сказав: «Щоб вигнали окупанта з нашої землі. З усім іншим впораємося».