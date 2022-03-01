«У патріотизмі сім’ї Цуканових немає сумніву»

Цей допис був розміщений під повідомленням галериста Миколи Цуканова про створення прихистку для біженців з регіонів України, які обстрілюють російські війська. Це трикімнатне офісне приміщення, яке протягом одного дня перетворилося на сучасний хостел.
Тут може розміститися десятеро людей, у тому числі діти. Не виключаються тварини. Тривалість перебування – доба-дві. Справа в тому, що в приміщенні немає душу та кухні, тому залишатися надовго проблематично. Але ті, хто перебуває в нашому місті транзитом (рухається на захід, закордон), можуть тут зупинитися.
За допомогою друзів та небайдужих (сім’ї Вегурських, Ісаченко, Краснопольських, Кріпак, Кролевець та інші) було забезпечено спальні місця, придбано холодильник, мікрохвильова піч, чайники, навіть бойлер для нагріву води.
Вже кілька сімей скористалися прихистком Цуканових. У тому числі сім’я з дитиною, яка має хворобу Дюшена. Задля загальної небезпеки тут приймають лише сім’ї з дітьми. Кандидатури одиноких чоловіків навіть не розглядаються.
Ті, хто бажає допомогти, а також ті, хто потребує короткочасного проживання, можуть звертатися за телефоном 0502072700.
Трійня з Долинської