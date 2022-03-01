«У патріотизмі сім’ї Цуканових немає сумніву»

Цей допис був розміщений під повідомленням галериста Миколи Цуканова про створення прихистку для біженців з регіонів України, які обстрілюють російські війська. Це трикімнатне офісне приміщення, яке протягом одного дня перетворилося на сучасний хостел.

Тут може розміститися десятеро людей, у тому числі діти. Не виключаються тварини. Тривалість перебування – доба-дві. Справа в тому, що в приміщенні немає душу та кухні, тому залишатися надовго проблематично. Але ті, хто перебуває в нашому місті транзитом (рухається на захід, закордон), можуть тут зупинитися.

За допомогою друзів та небайдужих (сім’ї Вегурських, Іса­ченко, Краснопольських, Кріпак, Кролевець та інші) було забезпечено спальні місця, придбано холодильник, мікрохвильова піч, чайники, навіть бойлер для нагріву води.

Вже кілька сімей скористалися прихистком Цуканових. У тому числі сім’я з дитиною, яка має хворобу Дюшена. Задля загальної небезпеки тут приймають лише сім’ї з дітьми. Кандидатури одиноких чоловіків навіть не розглядаються.

Ті, хто бажає допомогти, а також ті, хто потребує короткочасного проживання, можуть звертатися за телефоном 0502072700.