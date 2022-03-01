За законом воєнного часу

З 24 лютого в Україні – воєнний стан. Указ про це видав Володимир Зеленський, реагуючи на військову агресію Російської Федерації. Верховна Рада затвердила документ. Воєнний стан запроваджено на 30 діб. Іншим указом Президента передбачено загальну мобілізацію. Кампанія триватиме 90 днів, призову підлягають військовозобов’язані й резервісти, передбачається й залучення транспортних засобів на потреби війська.

Згідно із законом «Про правовий режим воєнного стану», в такий період головні в країні – військові на чолі з Головнокомандуючим. Президент уже перетворив своїм указом місцеві державні адміністрації на військові.

В указі про введення воєнного стану йдеться про зупинення ряду норм Конституції. У тому числі тих, які гарантують недоторканність житла й таємницю листування та телефонних розмов, недопустимість втручання в особисте життя. Ну, чесним людям немає чого приховувати від держави в такий тривожний час.

Обмежено гарантовану Основним Законом свободу пересування. Тепер чоловікам від 18 до 60 заборонено виїжджати за кордон. Виняток – непридатні до військової служби та багатодітні. Хоча, якщо дуже захотіти, можна й з-під домашнього арешту втекти.

Священні в нашій країні права на свободу думки, мітинги і страйки також урізано. Здається, це вже змусило місцевих прихильників Путіна заткнутися, принаймні в соцмережах. І виборів та референдумів не буде до закінчення воєнного стану. Потерпимо ж?

Обмеження права розпоряджатися своєю власністю викликає острах, але, якщо розібратися, більшості людей це нічим не загрожує – майна у них небагато і воно не становить цінності для оборонних потреб.

Зате блок-пости на великих дорогах – там силовики можуть і обшукати авто, якщо не сподобаєшся їм, – рятують всіх нас від агресії. Аби ті хлопці тільки не помилялися.

Звісно, не весь народ із захватом зустрів рішення місцевих органів влади про заборону продажу міцних напоїв. А ці рішення не дуже й несподівані: така можливість передбачена законом «Про правовий режим воєнного стану», треба було проштудіювати його вчасно й запастися пляшечкою-другою, якщо без цього їжа в рот не лізе.

Комендантська година нам не страшна тим більше. Як і така вимога воєнного часу: залишати домівку дозволяється лише з посвідченням особи.

Воєнний стан теоретично передбачає й обмеження в користуванні мобільним зв’язком і передачі інформації через комп’ютерні мережі. Але начальник обласної військової адміністрації Марія Чорна запевнила в Facebook: мобільний зв’язок й інтернет не відключатимуться, «управління цими мережами відбувається в оперативно-надзвичайному режимі». Це переконує в тому, що з ними нічого не станеться.

А чому кропивницькі магазини деяких операторів мобільного зв’язку закрилися на другий день війни? Зрозуміли так пораду президента «залишатися вдома»? Цим самим зв’язківці створили проблеми багатьом людям. Зате кисла капуста як продавалася на зупинках, так і продається.

Нацбанк ввів обмеження на зняття готівки – не більше 100 тисяч гривень в день. Важко, але переживемо. Деякі банки зменшили до нуля кредитні ліміти власникам карток. Хоча ще до 23 лютого наполегливо схиляли, щоб ми залізли до них у борги.

І – одна з головних норм воєнного часу: від органів влади та балансоутримувачів укриттів вимагається привести ці приміщення у готовність до найгіршого. Марія Чорна дала доручення відповідальним особам забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до бомбосховищ. «До всіх балансоутримачів з “окремою думкою” будемо застосовувати жорсткі санкції», – заявила Марія Чорна у Facebook.