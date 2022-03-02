Мобільна волонтерська група, Наталка Салімова – що потрібно, як допомогти, контакти (+відео)

Неймовірні люди об’єднали зусилля – свої, мої, ваші, твої, – у волонтерський координаційний центр допомоги – Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, ГО “Мобільна волонтерська група” та ГС “Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів “Патріот”.

Контакт – Компанієць Оксана – 0501387147

Адреса: Кропивницький, вул. Гоголя, 98. Приміщення Червоного Хреста

Які є потреби прямо зараз?!

1. Турнікет Cat-7 Gen

2. Оклюзійна наліпка з клапаном Halo

3. Ізраїльський бандаж

4. Декомпрєсійна голка Nar Ars Needle

5. Катетер венозний переферичний

6. Розчин для інфузій ГЕК 6%

7. Інфузійна система капельниця

8. Пластир хірургічний

9. Протиопікова серветка

10. Протиопіковий гель

11. Шина гнучка типу Sam split 90 см

12. Ворот шийний

13. Пульсоксиметр

14. Накладка захисна на око

15. Бинт гемостатичний quick combat gouze z-folder

16. М’які носилки

17. Рюкзак медичний

18. Транексамова кислота

За відео дяка Дмитрові Семенюку із “RedShot Production”