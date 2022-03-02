Обласний центр крові: що потрібно, як допомогти, контакти (+відео)

Обласний центр крові у Кропивницькому зараз перебуває у фазі «утримання запасів» і заготовляє кров переважно з негативним резус-фактором. Завдяки спільним зусиллям в короткий термін сформовано запаси компонентів крові, які нині повністю забезпечують потреби з урахуванням поточної ситуації.

Щиро дякуємо за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як Збройних Сил України та силових відомств, так і потреб мирного населення! Проте, у разі необхідності, ми ще раз звернемося до громадян із проханням про донацію крові через офіційні сайти та сторінки у соцмережах МОЗ та Українського центру трансплант-координації.

Кропивницька обласна станція переливання крові має різні потреби – тож, як можна допомогти збирати кров швидко і якісно для армії дивіться у відео:

Дяка за ролик RedShot Production