Волонтери виготовляють протитанкові їжаки. Як це відбувається і що їм потрібно (+відео)
«Готуємо урочисту доріжку».
Кропивницькі волонтери виготовляють протитанкові їжаки. Як це відбувається дивіться у відео. Список потрібного:
– труба товстостінна (діаметр від 80 до 100. Товщина стінки 8-10 мм);
– двотаврова балка (розміри – 20, 22, 24);
– залізничні рейки (рельси) – любих типів та розмірів;
– електроди (розмір №4);
– проволока зварювальна (1,2 мм).
(Автор відео – Дмитро Семенюк)
Координаційний центр допомоги (+відео)