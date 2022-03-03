Волонтери виготовляють протитанкові їжаки. Як це відбувається і що їм потрібно (+відео)

«Готуємо урочисту доріжку».

Кропивницькі волонтери виготовляють протитанкові їжаки. Як це відбувається дивіться у відео. Список потрібного:

– труба товстостінна (діаметр від 80 до 100. Товщина стінки 8-10 мм);

– двотаврова балка (розміри – 20, 22, 24);

– залізничні рейки (рельси) – любих типів та розмірів;

– електроди (розмір №4);

– проволока зварювальна (1,2 мм).

(Автор відео – Дмитро Семенюк)