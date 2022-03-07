Бункер ще тих стандартів

Сотні кропивничан протягом кількох днів розчищали від мотлоху укриття під колишнім «Фуршетом» на вулиці Героїв України в Кропивницькому.

Кореспонденти «УЦ» побачили і їхню дружну роботу, і бункер у всій величі: просторі бетонні коридори, гігантські трубопроводи під стелею. Щоправда, вентиляційна система, складовою якої є ці труби, навряд чи фуричить. А зелена фарба на стінах зовсім облупилася, й павутиння погрожує впасти за комір. Та то – дрібниці, коли треба рятуватися від – не приведи Господи! – ракетного удару від братського, як ми довго вважали, народу.

На запитання, хто тут головний, прибиральники сказали, що Олександр Олександрович. Пройшовшись бункером, ми швидко його розшукали – директора міського комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Олександра Співака. І ось що дізналися. Бомбосховище збудоване кілька десятиліть тому заводом «Друкмаш» за стандартами підготовки до атомної війни з ймовірним агресором, який тепер нам допомагає боротися з реальним. Після припинення виробництва укриття було законсервоване. У наш час разом з наземною спорудою перейшло до «Фуршету». Той, можливо, і мав якісь плани на підземелля, придатне для складування товару, та до діла не дійшло. Отримавши інформацію про це укриття, міський голова Андрій Райкович терміново розпорядився привести його до кондиції й особисто проінспектував, як ведуться роботи.

– Спочатку ми розблокували головний вхід. Там двері вагою півтори тонни. Вивезли кілька машин будівельного сміття. Провели освітлення, щоб можна було прибирати далі. Розблокували запасний вихід. Шукаємо ще виходи, вони теж засипані. Трудяться тут працівники декількох міських комунальних підприємств, а також волонтери. Площа укриття – півтори тисячі квадратних метрів. Багато людей може сховатися. Прибирання уже завершується. Дівчатам залишається пообмітати павутиння. Отримали першу партію лавок. Треба встановити електророзетки – щоб люди змогли чайник увімкнути чи телефон зарядити. На випадок перебоїв зі струмом є автономний електрогенератор, – запевнив Олександр Співак.

На запитання, чи не трапився прибиральникам в бункері якийсь скарб, він відповів, що ні, тільки сміття.

Коли ми виходили на поверхню, до укриття прибула машина з кількома диванами.

Нагадаємо, незадовго до цього приведено до ладу ще одне укриття, збудоване заводом «Друкмаш». Про це подбала директор ТОВ «Друкмаш-Центр» Людмила Шубіна.