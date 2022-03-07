Для людей, для перемоги

Розуміючі важку ситуацію, в якій зараз знаходяться Україна та її люди, держава й приватні фірми надають чимало пільг та допомоги для громадян. Так, Національний банк дозволив не враховувати несплату за кредитами як прострочення в умовах воєнного стану.

Якщо несплата пов’язана із російською агресією, то банки можуть впроваджувати кредитні канікули для клієнтів протягом воєнного часу та 30 днів після цього. Канікули є відтермінуванням сплати боргу, а не його прощенням. Банківські установи можуть встановлювати відтермінування погашення як на «тіло» кредиту, так і на відсотки.

Про кредитні канікули потрібно домовитися безпосередньо з банком, і ця домовленість є добровільною.

А ще термін дії закордонних паспортів подовжено на п’ять років.

Провайдер Інтернету з Кропивницького «Шторм» продовжив усім абонентам постачання послуг без усяких умов. Всеукраїнські оператори також не відключатимуть домашній Інтернет та мобільний зв’язок під час війни за несплату. Громадяни отримають більше можливостей залишатися на зв’язку.

Найбільший виробник курятини в Україні «Наша Ряба» безкоштовно постачає свою продукцію військовим, теробороні, закладам охорони здоров’я, притулкам для біженців, на їхньому сайті можна подати заявку на допомогу.

І цей перелік можна продовжувати довго. Дякуємо.