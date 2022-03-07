Гаси світло!

Не хотілося, але ми практично повернулися в часи, коли слово «світломаскування» було наказом, за порушення якого під час Другої світової могла настати відповідальність, аж до найвищої міри.

Здавалося б, з цим питанням все зрозуміло всім і кожному, але ж чому багатоповерхівки у Кропивницькому в вечірній час світять всіма вікнами наввипередки? Навіть коли лунає сигнал повітряної тривоги й загроза отримання смертоносного подарунка в освітлений будинок абсолютно реальна.

Це добре розуміють в Донецькій області, де спровокована Росією війна триває не один рік, тому й звернення до населення від органів влади Мирнограда чи Краматорська цілком конкретні: «Мешканці приватного сектору, вимикайте все вуличне освітлення в своєму подвір’ї та поруч з ним у темний час доби!!! Нагадуємо, що з метою безпеки мешканців громади тимчасово припинено зовнішнє електропостачання на лініях електропередачі (світломаскування).

У зв’язку з ракетними ударами по населених пунктах, що почастішали, усе «кольорове» світло у вікнах будинків громадян під час комендантської години гаситиметься силовиками в примусовому порядку! Нагадуємо, що під час спеціального режиму світломаскування необхідно:

– зашторювати вікна,

– вимикати світло в оселях,

– гасити вуличне освітлення своїх будинків,

– прибирати з підвіконь абсолютно всі освітлювальні прилади».

У Кропивницькому трішечки не так, вірніше, зовсім не так – як і в мирний час, працює підсвітка куполів церков, які завдяки цьому й вночі світяться, ніби золото, і їх видно за десятки кілометрів.

Світиться й переважна кількість вікон багатоповерхівок, особливо підсвітка під’їздів, яка завдяки одному колишньому кандидату в міські голови не лише надмірно яскрава, але й синхронизована з освітленням самих під’їздів – виключаєш зовнішнє, і зникає внутрішнє.

Та й вулиці нашого міста теж освітлені, як і раніше. За роз’ясненням ми звернулися до директора КП «Міськсвітло» Дмитра Тотка: «Щодо світломаскування житлового сектору, приватного чи багатоквартирного, кожна людина чи власник має відповідати за світломаскування свого житла. У приватному секторі за дотримання режиму світломаскування відповідає власник, за світломаскування квартири, вікон, несе відповідальність теж господар, за двори відповідає ЖЕК, а за вуличне освітлення – наше підприємство. У нас підсвітка в нічний час запроваджена розпорядженням міського голови й відповідає вимогам безпеки громадян».

Нормальною мовою це означає, що вулиці та двори мають підсвічуватися й для того, щоб військові патрулі, тероборона або поліція могли контролювати ситуацію. З цього боку все зрозуміло, але ж чому вікна наших квартир світяться, як в святкову ніч?..