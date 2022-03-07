Коронавірус нікуди не дівся

Помітили, що ми забули про коронавірус? Звичайно, війна страшніша, але й ця зараза продовжує забирати життя. І дотримання протиепідемічних заходів залишається актуальним.

Головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук повідомила, що не всі території доставляють в обласну лабораторію біологічний матеріал для дослідження (із зрозумілих причин), тому об’єктивної картини немає. Але, наприклад, на п’ятницю минулого тижня було зафіксовано 24 нових випадки захворювання. Летальні випадки фіксуються майже щодня.

До того ж в цей сезон, як завжди, підвищена захворюваність на ГРВІ та грип. «У період воєнного стану заклади охорони здоров’я значно перевантажені з основних причин. Тому давайте не завантажувати їх ще й вірусними інфекціями», – звернулася до мешканців області Надія Іванівна.

За словами головної санлікарки області, кількість активних хворих на ковід, які перебувають на амбулаторному лікуванні (вдома під наглядом лікаря), в області становить 7,5 тисячі, з них майже 700 – діти. До спеціальної лабораторії в столиці з області двічі було направлено біологічний матеріал на предмет виявлення штаму «Омікрон». У першому випадку він становив 95%, в другому – 100%.

– Люди, які зараз хворіють на COVID-19, перебувають у важчому стані, ніж раніше, – сказала Надія Іванівна. – До температури, ломоти в кістках та м’язах додається ще й стрес, тривога.

Словом, бережіть себе й не додавайте роботи медикам. На відкритому повітрі маски не обов’язкові. А в укриттях, де скупчення людей, все-таки треба дотримуватися правил й захищатися маскою. Про миття рук, сподіваємося, зайвий раз говорити не треба.