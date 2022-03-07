Молочні ріки Олександрії

У ці надскладні часи Олександрія стала ініціатором, можливо, найпотрібнішої справи – безоплатної видачі населенню продуктів харчування. Зараз це – молоко, яке з 3 березня холдинг «АгроВіста» роздає в кількох локаціях Олександрії. До доброї справи долучилося і підприємство «Зарічне» з Новостародуба.

Мер Олександрії Сергій Кузьменко в своєму зверненні повідомив, що це не одноразова акція, тож люди в чергах мають бути спокійними та ввічливими. Втім, лунають пропозиції брати за молоко хоча б символічну оплату, яку можна перераховувати на потреби оборони.

Під завивання сирен повітряної тривоги олександрійська громада живе нормальним життям – міські комунальні служби працюють в цілодобовому режимі. Для зручності, з березня заяви на отримання послуг соціального характеру (житлові субсидії та соціальні виплати) можна подавати в приміщенні управління соціального захисту населення за адресою: вул. Шевченка, 109. Сюди ж можуть звертатися вимушені переселенці за отриманням допомоги у харчуванні. Біженцям із зони бойових дій надається притулок як у приватному, так і в комунальному секторі.

Нарощуються масштаби волонтерської допомоги військовим, для чого в місті запрацював уже другий координаційний центр. У громаді почала діяти «гаряча лінія» психологічної підтримки, на якій працює 6 психологів – цілодобовий телефон (096) 046-42-93.

За повідомленнями військової адміністрації, в Олександрійському районі встановлено блокпости, відпрацьовується схема взаємодії між структурами, добровольці готують пляшки з запалювальною сумішшю, робиться запас продуктів харчування та одягу. Військова адміністрація попереджає про посилення відповідальності за зраду чи мародерство, а також закликала не довіряти інформаційним фейкам – Україна та Олександрія не здадуться, адже життя триває й з часу російського наступу в пологових будинках міста народилося 8 малюків! Нехай будуть щасливими.