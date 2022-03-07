Вареники з присмаком мистецтва

Кіровоградська обласна філармонія, відмінивши в зв’язку з війною концерти, репетиції та гастролі, залишається в строю. Співробітники стали волонтерами: щодня збираються, аби приготувати свіжий борщ, бутерброди та вареники тим, кому вони необхідні.

Прізвищ просили не називати, але всі вони відомі. Тут художній керівник філармонії, головний балетмейстер, артисти балету та музиканти оркестру «Зоряни», народна артистка України. До них долучилися звичайні кропивничанки, побачивши в соцмережах повідомлення про незайві руки.

За день ліплять до тисячі вареників з картоплею та капустою. Борошно та начинка – від волонтерів. Вони й відвозять готове, свіже, гаряче туди, де чекають на цю смакоту. Сказали, що не завадила б допомога з м’ясом, щоб борщ був наваристим. І ще сказали, що грати, співати та танцювати будуть після перемоги, в якій вони переконані. Це буде дивовижний, переможний концерт.