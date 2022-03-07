Звернення міського голови Кропивницького Андрія Райковича

У Кропивницького на сьогодні є три найважливіших завдання: допомога армії, укріплення оборонного периметру, прийом біженців. На цьому наголосив міський голова Андрій Райкович у своєму зверненні до кропивничан.

– Одинадцятий день війни. Цієї ночі приймали величезну кількість людей, вимушених покинути рідну домівку через бойові дії в українських містах. Це вже цілі потоки біженців. По ходу міняємо принцип логістики їхнього розміщення. Найбільше уваги – родинам з грудними дітками, вагітним, інвалідам, – відзначив Андрій Райкович. – Не дивлячись на те, що ресурс більшості комунальних служб задіяний на облаштування оборонних споруд, комунальники встигають реагувати на зміну погодних умов, справлятися з поривами на теплових мережах, вивозити сміття.

Дякую всім, хто готує обіди для оборонців і біженців, хто допомагає речами, хто плете маскувальні сітки й збирає все необхідне для фронту.

Вас же, дорогі мої, прошу бути обережними під час повітряної тривоги! Почули сирену, побачили повідомлення в мережах – негайно спускайтеся в укриття. Не забудьте про немічних. Не треба бігти в ліфти – краще сходами. Не біжіть до вікон. Пам’ятайте про світломаскування! Хто ще не убезпечив вікна, скотч у всіх під руками, зробіть це на всяк випадок. Береженого Бог береже.

Маю інформацію, що п’яні вештаються по місту. Значить, підпільники не вгомонилися? Повідомляйте про них, поліція більше з ними церемонитись не буде!

І не забувайте про економію ресурсів. Нам треба вистояти! Нам потрібно перемогти! Слава Україні!