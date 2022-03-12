Как вернуть клиентов в фитнес-клуб

Когда клиенты покидают фитнес-клуб или не проявляют никакого интереса, задача руководителя – удержать их. Согласно исследованиям на привлечение нового тратится больше денег, времени и сил, чем на возврат постоянного. Сделать это можно с помощью рассылки, которую позволяет обеспечить специальная crm для фитнес клубов.

Взбадривающее письмо неактивным клиентам

Как говорят специалисты Beauty Pro, важно найти персональный подход к клиенту и вернуть его в активное состояние в зависимости от вида неактивности, которая бывает:

Начальная . Появляется, когда клиент не успел разобраться в предложенных ему услугах и проявляет бездействие. Вопрос касается тех, кто записался на пробную тренировку и не явился на занятия. В этой ситуации необходимо объяснить такому клиенту как начинать занятия. Для этого необходимо отправить ему полезный обучающий материал. Таким способом можно тактично напомнить о своих услугах.

Частичная потеря активности. Наблюдается, когда есть клиенты, которые посещают тренажерный зал, но не пользуются другими услугами. Для этой категории можно разработать отдельное предложение. В качестве него может оказаться покупка тренировок по сниженной стоимости или другая акция. Важно в письме указать, что действие такого предложения ограничивается по времени и скоро закончится.

Полная неактивность . Это та категория клиентов, которые приобрели абонемент, но не пользуются им. В такой ситуации важно понять какое именно уникальное предложение привело человека за покупкой абонемента. К примеру, это может быть первое бесплатное занятие, тренировки со скидкой и т.п. Здесь предстоит сделать такому клиенту похожее предложение. Однако, письмо лучше составить максимально коротким.

Заинтересовать рассылкой с отчетностью

Эту стратегию практически никто не применяет, а зря. Для ее реализации необходимо отправлять сообщения с отчетами, уведомлениями и счетами. Такие письма пользователи открывают на 80% вероятнее, чем простые рекламные. В теле сообщения можно рассказать об успехах тех, кто занимается в клубе или передать интересные новости.

Для того, чтобы не терять, потенциального клиента необходимо заинтересовать сразу. Если пользователь толькочто зарегистрировался на сайте клуба, на его адрес нужно отправить письмо с уведомлением, которое содержит подарок (к примеру бесплатное занятие или со скидкой).

Оригинальное содержание в сообщении

Эта методика наиболее часто применяемая среди маркетологов. Для отправки такого сообщения необходимо подобрать оригинальные новости. В качестве таковых могут быть даже шуточные или нелепые ситуации. В тексте следует плавно перейти к теме фитнеса. Обязательно добавить цепляющий заголовок и сделать призыв к действию.

Сделать персональную рассылку

Письма необходимо составлять так, чтобы они не казались шаблонными. Иногда можно сделать выборку клиентов, которые записаны в клубе давно и уже занимались, но от них мало активности или они не проявляют ее совсем.

Для этой категории важно сделать уникальные предложения. К примеру, текст может быть следующим: “Мы благодарны вам за то, что посещаете наш фитнес клуб уже 2 года и хотим помочь заниматься более эффективно. Поэтому решили предложить …”. Согласно исследованиям подобное обращение открывается пользователями на 20% больше обычных писем.

Для того, чтобы грамотно продумать методы возвращения клиентов и отследить причины их ухода нужна специальная CRM, которая поможет автоматизировать все рутинные процессы и уделить больше времени маркетингу. Все, что останется – подобрать нужные слова, в то время как программа будет фиксировать все аспекты работы фитнес-клуба и автоматически рассылать сообщения.