№11 (1476)

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Андрій Флоренко
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16:01
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Номер тижневика «УЦ» від 17 березня 2022 року

Поки виє сирена

Тепер тут не тільки лікують

Десятка позитиву на війні

«Разом ми сильні. Україна переможе!»

І війна, і посівна

Бобринець на бойовому посту

Дзвонили в Росію, родичам чортів давали

Хіба можна любити більше?!

«Серьожка був золотою дитиною»

Полковник і рядовий з Гайворона

Мститиметься за чоловіка й Україну

Кава для військових

Ковдрочки, заряджені добром

Діти малюють мир

Спортсмени – для Перемоги