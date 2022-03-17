№11 (1476)

Номер тижневика «УЦ» від 17 березня 2022 року
«Разом ми сильні. Україна переможе!»
Дзвонили в Росію, родичам чортів давали
«Серьожка був золотою дитиною»
Полковник і рядовий з Гайворона
Мститиметься за чоловіка й Україну
Номер тижневика «УЦ» від 17 березня 2022 року
«Разом ми сильні. Україна переможе!»
Дзвонили в Росію, родичам чортів давали
«Серьожка був золотою дитиною»
Полковник і рядовий з Гайворона
Мститиметься за чоловіка й Україну
На Кіровоградщині змінюється алгоритм сповіщення про повітряну тривогу