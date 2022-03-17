Діти малюють мир

Голова благодійний фонду «Щаслива дитина – квітуча Україна» Микола Цуканов запровадив онлайн-виставку дитячих малюнків. Твори маленьких українців вже надходять на електронну адресу фонду. Вони вражають змістовністю та глибиною.

– Сьогодні від шаленої війни страждає наше майбутнє – діти, – говорить Микола Миколайович. – Вони дорослішають під гуркіт гармат, пострілів та завивання сирени. Нехай ця онлайн-виставка поверне дітей у мирне життя, яке обов’язково прийде в наші будинки, в нашу улюблену країну.

Дистанційна виставка має назву «Україна – мирна країна». В ній можуть взяти участь діти та підлітки (до 17 років). Згідно положення вибір техніки виконання робіт та матеріалу – на розсуд учасників. Малюнки можна розміщувати у Фейсбуці на сторінці «Щаслива дитина – квітуча Україна». Обов’язково вказувати прізвище, ім’я, вік, місце проживання.

За словами Миколи Цуканова, українська культурної-просвітницька організація «Єдність» (Батумї, Грузія) також долучилася до онлайн-виставки «Україна – мирна країна». Це свідчить про те, що дитяча мистецька акція набуває статусу міжнародної. Долучайтеся й інші країни! З усіх питань можна звертатися на електронну адресу kir250@ukr.net.