І війна, і посівна

На своїй сторінці в соціальних мережах мер Олександрії Сергій Кузьменко розповів про дане доручення вже найближчого понеділка розпочати ремонти міських доріг, а також звернувся з закликом до підприємців відновлювати призупинену війною діяльність, бо це послуги, спокій, виробництво та надходження до бюджету.

Міський голова розповів, що команда фахівців продовжує діяльність по облаштуванню парку ім. Шевченка, зокрема, по будівництву дитячого майданчика, а що він потрібен – сумнівів немає: «З часу з запровадження воєнного стану в громаді народилося більше 30 дітей». Додамо, що серед них семеро малюків народили мами, які в Олександрії рятувалися від війни. Причому є впевненість, що позитивна динаміка кількості новонароджених буде зберігатися й надалі – починаючи з 24.02.2022 в Олександрійському районі зареєстровано 40 шлюбів.

Хоча й тривожна, але все-таки весна активізувала підготовку аграріїв району до посівної, зокрема холдингу «АгроВіста» з центром в селі Головківка Олександрійської громади. На сайті холдингу повідомляється, що вже провели підживлення, готують техніку та в середині квітня планують розпочати сіяти соняшник та кукурудзу. Директор холдингу Павло Фесюк зазначив, що працювати в таких умовах не просто – потрібно вирішувати безліч проблем матеріально-технічного забезпечення, викликаних бойовими діями та тимчасовою окупацією деяких регіонів України.

15 березня Сергій Кузьменко поспілкувався з волонтерами зі Сполучених Штатів Америки, які прибули до Олександрії. Їхня мета – підтримати українців у цей нелегкий час і навчити основам тактичної медицини, тобто наданню оперативної та правильної медичної допомоги на полі бою, тих, хто має високу ймовірність потрапити в бойову обстановку. Мова йде про поліцію, територіальну оборону та лікарів.

Мер подякував американським добровольцям за підтримку й розуміння: «Олександрія знаходиться в центрі України, і, порівняно з іншими містами, ситуація в нас стабільна. Однак у нас є люди, які потребують ваших знань, уміння та досвіду. І це важливо для нас всіх».

Гості мають значний досвід перебування в гарячих точках світу й відзначили, що такого рівня народного патріотизму, як серед українців, вони не зустрічали ніде.

У свою чергу й Олександрія нарощує надання гуманітарної підтримки, один з логістичних центрів продовжує активну роботу з надання допомоги військовим та вимушеним переселенцям. Щодня тут працюють волонтери, які розбирають гуманітарні вантажі зі США, Англії, Німеччини, фасують та перенаправляють за призначенням.

Зокрема, для військових доставляють спорядження, аптечки, каремати, радіоприймачі, бронежилети, взуття тощо на передову, а також везуть воду та продукти в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Харків та інші населені пункти, а на зворотному шляху евакуюють людей.

Логістичні центри надають допомогу й вимушеним переселенцям, які залишаються в Олександрії, для чого біженці стають на облік в управлінні соціального захисту. Завдяки підтримці з-за кордону центр забезпечує людей продуктовими наборами, засобами гігієни, одягом, постільною білизною, дитячими товарами та іншим.

Кожного дня з Олександрії на передову відправляється по 3-4 машини з необхідними речами, продуктами харчування, ліками та спорядженням. За час війни містяни та підприємці змогли придбати для українських військових 5 автомобілів різного класу і тепловізор.