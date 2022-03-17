Кава для військових

Є в Кропивницькому кав’ярня «Ваніль». З початку війни тут кожному українському військовому, хто заходить у однострої чи зі зброєю, безплатно пропонують одну порцію кави чи чаю – «за рахунок закладу». Скажете, дрібниця? А ось і ні, бо кількість таких послуг за день досить значна, можна навіть не повірити, але уточнювати не будемо.

Окрім цього, заклад активно волонтерить – допомагає військовим фінансово й матеріально, нещодавно замовили буржуйку для тероборони, а ще регулярно передають до Кроп-хабу гуманітарну допомогу різного призначення.

Суттєву, в прямому розумінні, допомогу військовим надають і в ресторані «Соренто». Тут уже з третього дня війни готують безплатні обіди для військових, також безплатно розвозять їх по локаціях. Щоб кухня працювала безперебійно, з вимушеної відпустки вийшли люди, які теж важко працюють – більше як півмісяця без вихідних.

Це збігається в часі як з потребами військових, так і з необхідністю відродження місцевого бізнесу, який теж потребує підтримки. Нагадаємо, що саме цей сектор економіки чи не найбільше постраждав від коронавірусних обмежень, і просто диво, що заклади громадського харчування вижили й не закрилися.

Власник «Ванілі» Володимир Кравчук у цьому питанні категоричний: «Зупинятись зараз не можна, як не було потреби закривати заклади харчування навіть за епідемії коронавірусу. Мікробізнес – це маленькі артерії, якими тече кров до основних органів».

Власник «Соренто» Олександр Жердієв (на фото з дружиною Іриною) вважає, що допомога потрібна і їм: «Ми фактично працюємо за рахунок власних резервів та ентузіазму працівників, який теж має обмежений ресурс».

Очевидно, що таким підприємствам теж потрібні преференції з боку влади, а з іншого боку – влада має турбуватися й про надходження до бюджетів у вигляді податків від бізнесу. Тому дуже актуальним видається наш заклик до населення – попри складнощі й час, обов’язково відвідуйте кав’ярні, кафе чи ресторани, робіть замовлення, відпочивайте та знайте, що цим ви теж допомагаєте підтримувати обороноздатність нашої країни!