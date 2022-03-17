Ковдрочки, заряджені добром

Відома на Кіровоградщині майстриня, яка володіє талантом клаптикового шиття, визнаним за межами України, пошила декілька дитячих ковдрочок, які відправила новонародженим Миколаєва. Знаєте, Людмила Кривенко не здивувала, а ще раз підтвердила, наскільки вона чутлива та мудра.
У Фейсбуці вона написала: «Дорогі друзі, я вдома, я в місті. Для мене це місто вже понад 50 років найдорожче. Ви всі, мої земляки, стали мені по-справжньому рідними та близькими. Тут мене завжди розуміли, допомагали, підтримували, надихали. Творчість… Складно зараз творити, думки про інше. Але я щаслива, що три тільки пошитих ковдри для новонароджених сьогодні вирушили в Миколаїв, для діток, які народилися під бомбардуваннями та обстрілами. Вірю, що правда і розум переможуть».
– Ми всі маємо допомагати тим, хто потребує нашої допомоги, – сказала «УЦ» майстриня. – Я пошила ці ковдрочки саме для новонароджених, коли почула, що на Миколаївщині жінки народжують діток під обстрілами. Нехай пошите мною зігріє малечу та збереже.
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