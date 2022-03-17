На Кіровоградщині змінюється алгоритм сповіщення про повітряну тривогу

З 24:00 сьогодні, 17 березня, сирена звучатиме 15-20 хвилин на початку повітряної тривоги.

Про це повідомив голова ОДА/ОВА Андрій Райкович: «Відсьогодні, з нуля годин, діятиме новий алгоритм сповіщення повітряної тривоги. На початку повітряної тривоги сирена звучатиме 15 – 20 хвилин. Потім замовкатиме. Відбій тривоги – звучатиме до 5 хвилин. Усі канали: телебачення, радіо, соціальні мережі, месенджери, які були попередньо задіяні і до яких ви звикли, працюють за діючою схемою.

Дуже прошу вас, особливо молодших, хто добре володіє гаджетами, попередити усіх навколо про ці зміни. Не лякатися їх, не панікувати, привчитися до того, що в разі небезпеки, на початку тривоги сирена звучить 15 – 20 хвилин, відбій тривоги – до 5.