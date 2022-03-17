«Разом ми сильні. Україна переможе!»

Цими словами закінчується щоденне звернення голови Кіровоградської ОДА до мешканців регіону. Андрій Райкович публічно звітує про все, що зроблено, ставить завдання, наголошує на актуальності єднання та порозуміння.

Кіровоградщина продовжує працювати над ключовими завданнями: допомога армії, оборона територій, відправка гуманітарних рейсів, розселення внутрішньо переміщених осіб, яких з початку війни в нашій області зустріли та обігріли майже 50 тисяч. До відома: біженців, які залишаються на тимчасове проживання на території нашої області, почали реєструвати. Це необхідно для отримання послуг сімейного лікаря, педіатра, а також можливості вчитися.

Порівняно з іншими регіонами у нас спокійно, і ми маємо змогу та зобов’язані підтримувати населені пункти, де скрутно та гаряче. Було відправлено гуманітарний вантаж на Конотоп. В Обухів з Кропивницького направили майже 20 тонн гуманітарної допомоги – м’ясні консерви та крупи. Краматорськ отримав через нас 40 тонн гуманітарного вантажу. Це – харчі, медикаменти, предмети гігієни, теплий одяг.

Андрій Ракович, спілкуючись із заступниками та керівниками територій, наголошує на актуальному пріоритеті – максимальному сприянні всім аграріям у забезпеченні посівної. «Україна, як ніколи, цьогоріч має бути з продовольчим запасом, особливо з хлібом», – зауважив Андрій Павлович.

У той же час керівники територій запевняють, що ситуація під контролем. Уся область стала до праці. Голова ОДА зазначив: «Проведено консультації з податківцями стосовно подальшого впровадження податкової реформи. В умовах війни це точно розігріє економіку, увіллє в виробничі артерії “свіжу кров”. Тому ставлю жорстке завдання керівникам територій, лідерам громад – жодної бюрократії, “зелене світло” кожному ФОПу, кожному підприємству».

І про дітей-сиріт з Миколаєва. Вони перебувають в теплі, нагодовані й доглянуті. Крім вихователя та педагогів, вони під пильним наглядом лікаря-педіатра Ольги Мороз. Дітки адаптувалися та заспокоїлися після пережитого.