«Серьожка був золотою дитиною»

Кількома машинами везли харчі, зібрані в перші дні в Катеринівській територіальній громаді, бійцям районного загону територіальної оборони. Катеринівський сільський голова Тетяна Пучка каже, що селяни охоче відгукнулися на заклик допомогти захисникам – зносили і сало, і овочі, і домашню консервацію.

На громадських засадах було забезпечено харчами й біженців. Прихистили їх у бюджетних закладах у Катеринівці, Грузькому й Олексіївці, а також у монастирі в Обознівці.

За словами Тетяни Пучки, на території Катеринівської ОТГ продовжується формування продовольчого запасу. Відновлено навчання в школах, дистанційно. Дитсадки поки що не працюють. Сільрада знову видає пільговикам талони на проїзд у приміському громадському транспорті – казначейство дозволило такі видатки. Заклади первинної медицини працюють за звичайним розпорядком. Люди, які потребують ліків і не можуть поїхати в Кропивницький, звертаються в сільську раду, її працівники купують препарати. Уже під час війни вирішено питання забезпечення лікарями Катеринівської й Грузьківської амбулаторій, селяни укладають декларації. Спиртне в легальній торгівлі не продається, триває боротьба із самогоноварінням. Декому сухий закон пішов на користь – аж обличчя просвітліли, сказала Тетяна Пучка.

Також вона висловила співчуття рідним і близьким Сергія Бугрія з Володимирівки, загиблого на війні.

– Він наш, володимирівський, – розповіла Світлана Ніколаєнко, керівниця тамтешнього клубу, про Сергія Бугрія. – Два роки як закінчив школу. У листопаді торік пішов на строкову службу. Мати казала, що планував після армії влаштуватися в силових структурах. Спочатку служив у Запоріжжі. І от стало відомо, що Серьожка загинув. 21 січня йому виповнилося 19 років. Прекрасний хлопець був, я вам кажу. Ніколи лайливого слова від нього не чула. У бійках участі не брав. І їсти наварить, і поприбирає в хаті. За молодшим братом доглядав. Я йому казала: Серьожка, не знаю, яка тобі жінка підійде. Два роки тому, перед випускним, наша хореографша вчила хлопців вальс танцювати. Так у Серьожки руки тряслися, коли обняв її в танці. Сором’язливий був. Золота дитина…