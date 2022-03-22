Допомагаємо людям – відновлюємо економіку

Благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота» організував і днями доставив в Олександрію гуманітарний вантаж від земляків з Німеччини на 20 тисяч євро. Але мер зазначив, що й сама Олександрія надає вагому допомогу як фронту, так і вимушеним переселенцям: «Олександрія за час війни надала більше ніж 11 тисячам громадян України тимчасовий притулок. Це люди, які просто зупинялися, аби відпочити перед дорогою, і ті люди, які залишилися в місті, щоб з’ясувати, як їм жити далі, а це більше 200 чоловік. Кожного дня ми з ними спілкуємося, важливо, щоб люди харчувалися й мали нормальні умови перебування».

Для ефективнішої допомоги біженцям управління соціального захисту населення розпочало реєстрацію та видачу довідок про взяття на облік людей, які виїхали із територій, де ведуться бойові дії, і тимчасово залишилися в Олександрії, за адресою: вул.Шевченка, 109, номер «гарячої лінії» (05235) 7-29-79.

Окрім допомоги на рівні влади, у процес активно включилися підприємці міста, зокрема мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок» задіяли свої потужності для приготування гарячих обідів, хліба та булочок територіальній обороні, у тому числі черговим на блокпостах, та переселенцям. За рахунок мережі постачаються цукор, борошно, крупи, овочі та інші продукти харчування для приготування обідів теробороні Приютівської громади. Започатковано цікавий досвід – акція «Кошик для солдата». У магазинах мережі облаштовані кошики, де покупці можуть залишати продукти харчування, засоби гігієни, цигарки для охоплених війною регіонів чи переселенців.

Під час війни підтримки населення потребує й фінансова система країни, тому управління економіки міської ради закликає всіх громадян до здійснення безготівкових розрахунків картками через POS-термінали на заправних станціях, у торговельних мережах, аптеках, тощо. Такий крок допоможе зберегти життя інкасаторів, які поповнюють банкомати, а також дозволить зекономити ваш час і не стояти в черзі.

Інша, чи не найважливіша складова міського життя – відновлення промислової та економічної активності, зокрема й на комунальному ринку. Директор ринку Олександр Кіяшко доповів меру, що діяльність відновили близько 60% підприємців. Сергій Кузьменко після спілкування з представниками бізнесу сказав, що війна внесла корективи: «Керівництво ринку йде назустріч підприємцям і створює всі умови, щоб люди мали можливість працювати й заробляти собі на життя.

У минулому році підприємство було самоокупне. Цього року війна поламала правила, і виникли певні фінансові проблеми. Тому я ухвалив рішення, що після перемоги місто підтримає наше комунальне підприємство та профінансує ті ініціативи, які були заплановані. Підтримати людей, виплатити заробітну плату й створити умови для підприємців – це ті завдання, які на сьогодні стоять перед керівництвом першочергово. Усі інші питання вирішимо після війни».

Мер пообіцяв, що всі проєкти та плани розвитку будуть відновлені. Прикро, але активність проявляють не лише влада та бізнес, але й злодії. Дякуючи мешканцям на вулиці Садовій затримали мародера під час спроби обікрасти квартиру. У вигляді превентивного покарання його прив’язали до стовпа скотчем до прибуття поліції.

На минулому тижні в боях з російськими окупантами загинув випускник Олександрійського педагогічного коледжу 2011 року Євген Шамбір . Вічна пам’ять і шана…