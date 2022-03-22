Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено Олександра Ісакова, уродженця села Скалівські Хутори, яке підпорядковується Новоархангельській селищній раді Голованівського району. Прожив він зовсім мало – 21 рік.

Олександрові друзі й знайомі – приголомшені. «Ми тебе дуже любимо!», «Вічна пам’ять!» , «Ти назавжди в наших серцях!» – пишуть на сторінці селищної ради в Фейсбуці.

Сашко народився в Скалівських Хуторах, у тамтешній школі вчився до дев’ятого класу. Захоплювався футболом. Завершив здобувати загальну освіту в Новоархангельську. Потім – навчання в професійному ліцеї імені Єгорова в Кропивницькому. Закінчивши заклад, влаштувався на роботу там же, в обласному центрі. Будівельником – за спеціальністю.

– Йому подобалося. Хоча робота важка. І в відрядження їздив, – розповіла Оксана Ісакова, мати загиблого.

За її ж словами, позаминулого року син уклав контракт зі Збройними Силами. Хоча строкову службу раніше не проходив. Востаннє удома був на Новий 2021 рік – відпустку дали. Але з рідними спілкувався регулярно – по телефону.

– Вранці 24 лютого, коли Росія напала, я подзвонила Саші. Він мене заспокоював. Казав, з ним усе нормально. А через кілька днів дізналася, що він загинув. Не можу повірити…

Поховано Олександра Ісакова на Херсонщині.