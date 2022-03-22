Про постраждалий будинок не забуто

2 лютого у Кропивницькому в будинку по вулиці Попова, 24, корпус 1, вибухнув газ, загинула людина, пошкоджено біля сотні квартир. А незабаром прийшла війна… Здавалося б, міській владі зараз не до відновлення будинку – ворог додав інших проблем. Та попри все роботи по відновленню постраждалих під’їздів йдуть.

У перші дні вибиті вікна затягнули плівкою (не всі), на першому поверсі на вікна встановили грати від потенційних мародерів, огородили парканом.

16 та 17 березня на об’єкті працювали чергові комісії від влади, газової служби та ДСНС. Керівник управління капітального будівництва Сергій Білоконь під час огляду 17 березня сказав: «Нині підрядна організація виконує невідкладні заходи з ліквідації аварійності будинку. Зокрема, зварювальні роботи з подальшим встановленням металевих конструкцій на першому поверсі, що зміцнять споруду. Наступний етап – монтаж укріплень на другому поверсі аварійного під’їзду».

Що роботи ведуться, видно з стобоку. До постраждалих під’їздів завезено металеві двотаврові балки та профільні квадратні труби, риштування, зварювальні апарати, зранку працюють фахівці.

Про темпи відновлення будинку та бюджет ремонту поки говорити зарано. Усе буде видно в процесі, кажуть відповідальні за ремонт. Але місто вважає повернення будівлі до нормального стану першочерговим завданням.