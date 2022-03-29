Кінець проросійських політиків?

Ще до рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності кількох політичних партій в Україні на час військового стану кілька фракцій «Опозиційної платформи – За життя» в Кіровоградській обласній, Кропивницькій міській, Новоукраїнській районній та Знам’янській міській радах призупинили свою діяльність. 25 березня одна з депутатів Олександрійської райради склала мандат ОПЗЖ, ще один вийшов з фракції, а сама рада визнала ОПЗЖ колаборантом та звернулася до ВР з вимогою заборонити подібні політсили.

Кілька цитат з передвиборчої програми цієї «партії» – реально прихованого правонаступника Партії регіонів Януковича (мовою оригіналу):

«Обеспечение прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва.

Предоставление автономного статуса Донбассу.

Вернем гражданам Украины право говорить, общаться, учиться на русском и языках национальных меньшинств.

Отмена законов о языке, образовании, переименовании церкви, декоммунизации, люстрации.

Прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ».

Цікаво, що ці «патріоти України» додумалися до розпуску лише на 22-й день війни. Чекали, чия візьме?

У російських ЗМІ багато разів було говорено, що ОПЗЖ – це їхня опора та майбутня влада України. Майбутні гауляйтери, шуцмани та поліцаї. Невідомо, чому дякувати – здоровому глузду та прагматизму чи патріотизму людей, але до них дійшло, у що вони вляпалися у жазі до влади.

Але! Фракції ОПЗЖ є ще в багатьох радах на Кіровоградщині. Вони не поспішають щось заявляти… А тільки в Олександрійській міській раді шестеро таких людей.

Яскраво згадався так званий «антифашистський мітинг» у Кіровограді на площі Кірова 15 травня 2013 року. Ой які дуже відомі в місті та області особи з трибуни таврували «націоналізм», «бандерівські гасла» і навіть «фашистський реванш деяких політсил»! Не будемо згадувати імена, сьогодні більшість з них, мабуть, вибачте, у жовто-блакитних трусах ходять, і «Смерть ворогам!» у них аж відскакує від зубів.

Призупинена діяльність також ще таких партій та блоків: Партія Шарія; «Наші»; «Опозиційний блок»; «Ліва опозиція»; «Союз лівих сил»; «Держава»; «Прогресивна соціалістична партія України»; «Соціалістична партія України»; «Соціалісти»; «Блок Володимира Сальдо». У нас в області їх майже немає, а керівник обласної організації Партії Шарія Артем Хазан з Олександрії відмовився від минулого й зізнався: «На виконання завдання Шарія здійснював антиукраїнську пропагандистську діяльність в мережі Інтернет. Після нападу Росії на мою Батьківщину я повністю зрозумів свою помилку».

До речі, від «Опозиційного блоку» (та ж Партія регіонів та ОПЗЖ, тільки в профіль) така собі Галина Данильченко з Мелітополя оголошена «бургомістром» Мелітополя від рашистів.