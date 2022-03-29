Олександрія: життя продовжується

Як і по всій області, з 27 березня на території Олександрійської громади комендантська година почала діяти на одну годину пізніше – з 21-00 до 06-00. Не забуваємо й про коронавірус – карантин продовжено до 31 травня, рівень епідемічної небезпеки залишається «помаранчевим», але головний напрямок діяльності міста незмінний – допомога військовим. На минулому тижні відзначилися юні олександрійці – на потреби оборони хлопчик здав власну заощаджену тисячу гривень, за що отримав подяку від мера.

22 березня в місті провели закриту координаційну нараду з питань співпраці між волонтерами, територіальною обороною та ЗСУ. Від імені територіальної громади мер Олександрії Сергій Кузьменко зазначив, що допомогу військовим і цивільним потрібно впорядкувати: «Нам надходять гуманітарні вантажі. Вони організовані за різною логікою, але товари приходять, і ми намагаємося віддати їх тому, кому потрібно. Однак настав час покласти це все на папір для того, щоб у нас був порядок».

Окремо мер повідомив про завершення формування батальйону територіальної оборони, яку громада забезпечує всім необхідним: «Кошти бізнесу, приватні кошти були направлені на те, щоб їх забезпечити технічно, засобами захисту, продуктами харчування, умовами перебування. Я вважаю, що ця робота зроблена в Олександрії на відмінно. За це всім щиро дякую!».

Разом з тим мер застеріг деяких олександрійців від спроб заробити на біженцях шляхом завищення плати за житло. Міська рада затвердила механізм компенсації вартості місячного проживання біженцям в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень, а реєстрація бажаючих проводиться в приміщенні музичної школи за адресою Соборна, 6.

Прикро, але в Олександрії є бажаючі поживитися на людському горі – це мародери, про затримання яких ми повідомляли. Минулого тижня двох затриманих громадянами мародерів рішенням суду було взято під варту.

Окрім воєнної тематики, місто переймається й поточними питаннями життєзабезпечення. На черговому засіданні виконком вніс зміни до графіків руху автобусів під час воєнного стану та призначив тимчасових перевізників. Додано автобусний маршрут № 6 та рейси по маршрутах №№ 11 і 15, пільгові рейси залишилися без змін.

На своїй офіційній сторінці в Фейсбуці Сергій Кузьменко доповів про перший місяць життя міста в режимі воєнного стану, який став місяцем єдності та боротьби народу. За цей час Олександрію відвідали й отримали допомогу більше 12 тисяч осіб з охоплених бойовими діями територій. З них більше 500 зареєструвалися в місті, 200 школярів вже почали навчатися. Мер подякував аграріям, які «не дивлячись на труднощі з логістикою та забезпеченням, розпочали польові роботи й дбають про продовольчу безпеку країни».

Незабаром варто очікувати відновлення робіт в інфекційному відділенні міської лікарні, для чого було закінчено тендерні процедури, хоча є певні проблеми з реорганізацією міської медичної мережі, тому мер просить працівників ЦРЛ поставитися до цього з розумінням.

Окремого застереження потребує ситуація з паліями сухої трави, що в нинішніх умовах постійно лунаючих сигналів «Повітряна тривога» межує з диверсіями. Такі факти зафіксовані як в самому місті, так і на березі Інгульця.

На минулому тижні поховали ще двох героїв-земляків: 38-річного Андрія Стеценка та 49-річного Павла Карнауха, які загинули, щоб окупанти перестали вбивати наших дітей. Біль воєнних та цивільних втрат підкреслює відеокліп, який зняла Катерина Біланюк на вірші Наталії Зозулинської.

Але життя триває, і з початку війни в місті народилося більше 50 малюків, і так буде тривати й надалі, бо в громаді щодня реєструється по кілька шлюбів.