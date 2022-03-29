Райкович: 500 годин на новій службі

Оборона області та забезпечення війська, прийом та евакуація людей із гарячих точок, гуманітарна допомога постраждалим регіонам, «розігрів» та переорієнтування економіки, посівна кампанія та формування продовольчих резервів – про те, чим займається військова адміністрація Кіровоградщини, говорили з її головою Андрієм Райковичем.

Традиційні сто днів для підведення перших підсумків роботи керівника сьогодні – завелика розкіш, рахунок іде на години. Їх від призначення Райковича спливло вже трохи більше 500. Першим завданням стала організація оборони та безпекового контролю на дорогах і в цілому території регіону, наголошує голова ОВА.

– Я дуже вдячний військовим і правоохоронцям за конструктивну співпрацю та важливу роботу, оперативно проведену спільно з керівниками територій. Грамотно вибудована логістика й заходи захисту – це запорука безпеки тилової області.

Прифронтова Кіровоградщина вже прийняла понад 60 тисяч біженців з охоплених вогнем регіонів – це майже вдесятеро більше, ніж за всі попередні роки російсько-української війни.

– Усі прибулі прихищені й нагодовані. Створено базу приватних домоволодінь, готових приймати родини, які тікають від російських бомб та жорстокості окупантів. Тепер ставлю завдання щодо створення умов розміщення переселенців поза пунктами тимчасового перебування.

Важливо, що серед інших безпрецедентних економічних і соціальних рішень, які зараз приймають президент, уряд, парламент, є й підтримка таких домоволодінь фінансовими компенсаціями – ситуація сьогодні складна для всіх.

Тим часом, Кіровоградщина й сама активно підтримує співвітчизників на постраждалих від війни територіях. В області розгорнуто гуманітарний хаб, його роботу систематизовано та впорядковано.

– Обліковуємо кожну одиницю товару, що надходить централізовано, а також з територій, від провідних переробних, харчових підприємств і від наших аграріїв. Їм надзвичайна подяка! Тому що Миколаїв, Харків, Київ, Суми, які потерпають від ракетних обстрілів, потребують найперше продовольства. І від нас по кілька 20-тонників щотижня відправляються в ці міста. Загалом, на південь, схід і північ, де вкрай потрібна допомога з харчами, відправлено десятки тонн борошна та круп, десятки тисяч банок м’ясних консервів. Окремо скажу про наших героїчних водіїв, які доправляють вантажі в зони бойових дій, які працюють в гуманітарних коридорах, вириваючи людей із зон смерті, постійно ризикуючи своїм життям. Чого варті лише 120 врятованих життів дітей – сиріт з Миколаївщини, яких ми прихистили кілька тижнів тому. Хоробрість і витримка наших хлопців співставна із мужністю наших воїнів.

Щоб допомагати іншим, вижити самим і вберегти країну, на мирних територіях критично необхідно підтримувати нормальну роботу економіки, виробництва, малого та середнього бізнесу, які є основними наповнювачами зокрема місцевих бюджетів.

– Після першого шоку в області відновлюють роботу ті, хто її тимчасово призупиняв, починаючи з невеликих магазинів і кафе до провідних підприємств. Чи не найбільше навантаження зараз – на сільгоспвиробників та переробні, харчові виробництва, які перебудовують свою роботу до потреб воєнного часу. Більше 30 виробників з Кіровоградщини залучені до програми закупівель державного резерву, надання гуманітарної допомоги, харчування військовослужбовців, переміщених осіб. Хоча більшість переселенців рухається далі на захід, тисячі людей залишаються в області на тривалий термін. І наше завдання – допомогти їм отримати роботу, змогу заробити, забезпечити себе. Їхня зайнятість – також серед пріоритетних завдань місцевої влади та бізнесу. Важливі рішення з дерегуляції бізнесу, зниження податкового навантаження, зниження вартості кредитів прийняті на рівні центральної влади – усе має працювати на перемогу в режимі максимального сприяння.

Чи не найважливіше питання не тільки сьогоднішнього, а й завтрашнього та післязавтрашнього днів – успішне проведення посівної кампанії. 90% засіяних раніше озимих – у доброму та задовільному стані. Агродепартамент у діалозі із фермерами й стосовно збільшення площ для овочівництва. Ця продовольча група стає актуальною. Південь країни – під боєм.

– Ми зробимо все можливе, щоб аграріям допомогти. Системно, постійно працюємо з Мінагрополітики, з Мінекономіки, з Кабінетом Міністрів. Забезпечення нафтопродуктами – питання номер один. Визначено оператора, який постачатиме паливо нашим аграріям за адекватною ціною. Малі та середні сільгоспвиробники сьогодні мають можливість отримувати безвідсоткові кредити, до 80% тіла за якими держава готова гарантувати банкам. Усім територіям поставлене завдання сформувати запаси продовольства – це задача номер один на сьогодні, – констатує Райкович і додає – Оперативна робота: центр – область, а від нас до територій – 24/7. Щира подяка усім, хто працює, забезпечує охорону, оборону області. Нашим волонтерам – низький уклін. На них – великий шматок життя в умовах війни. А також медикам, освітянам. Не забуваю й про ЗМІ. У кожного – відповідальна місія. Разом ми сильні! Україна переможе!