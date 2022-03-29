Усі вони – уже наші

Це та категорія людей, фахівців, професіоналів, без якої ми не обійдемося ніколи. Лікарі. Вони зустрічають, вони проводжають… Під час війни (будь вона проклята!) вони там, де повинні бути.

Головний лікар Центральної міської лікарні Кропивницького Олександр Артюх повідомив «УЦ», що штат лікарів, медсестер наразі укомплектований. Наші медики на місці, працюють у штатному режимі. Вистачає й анестезіологів, в яких раніше була потреба.

– Ніхто з наших лікарів, медсестер нікуди не виїхав, усі працюють, розуміючи відповідальність. Знаю, що в Кропивницький приїжджають медики з інших міст, які мають наміри працевлаштуватися. Але ж ми не можемо своїх звільняти, – зазначив Олександр Іванович.

У той же час обласна лікарня працевлаштувала чимало спеціалістів з числа переселенців. За словами головного лікаря Лариси Андрєєвої, влаштовано двох анестезіологів, ендокринолога, акушера-гінеколога, уролога, хірургічну сестру, кількох анестезистів, медичних сестер. Це спеціалісти з Маріуполя, Ізюму, Харкова, Київської області. Приїжджі зайняли вакантні місця.

– Лікарня до війни на 90 відсотків була забезпечена медперсоналом. Ми би справилися своїми силами, але не можемо не допомогти колегам, – розповідає Лариса Миколаївна. – Наприклад, акушер-гінеколог з Харкова попросив взяти його на роботу навіть безоплатно, інакше, каже, може збожеволіти від того, що сталося, хоче бути серед людей. Завідувачка перинатальним центром переговорила з колегами, і ті відмовилися від додаткових 0,25 ставки, аби допомогти лікареві.

Лариса Андрєєва зазначила, що медики з інших міст швидко влилися в колектив і що всі вони вже наші.