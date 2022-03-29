Закінчилося чи почалося?

22 березня сирена повітряної тривоги лунала в Кіровоградській області 5 разів, у Кропивницькому зокрема, але якщо врахувати, що «відбій» звучить однаково з початком тривоги, то вдвічі більше, але розібратися, який це сигнал насправді – частіше всього неможливо.

Саме так розгублено й запитала мене подружня пара поважного віку, завмерши в одному з дворів багатоповерхівок, коли почули черговий сигнал: «Це почалося чи закінчилося?»

Нагадаємо, що спочатку сигнал «Повітряна тривога» лунав як безперервний гудок з різними модуляціями, і доки він лунав – доти люди знали, що існує небезпека. Але почали надходити скарги на надто тривалі сирени – одного разу гуділо ледь не всю ніч. Крім того, почалися проблеми технічного характеру – звукові генератори не витримували постійного режиму дії. Як би там не було, але спочатку одна з громад області запропонувала озвучувати лише початок і кінець загрози з повітря, а потім на цю ідею пристала й Кіровоградська ОВА, погоджуючись, що потрібно вчасно реагувати на ситуацію: «Практика трьох тижнів, досвід наших сусідів чітко вказують: необхідно внести деякі корективи.

Від 17 березня діє новий алгоритм сповіщення повітряної тривоги. На початку повітряної тривоги сирена звучить 15 – 20 хвилин. Потім замовкає. Відбій тривоги – звучить до 5 хвилин».

Але, на думку багатьох мешканців, і ця система сповіщення незручна, бо звуковий сигнал має бути чітким і зрозумілим. Люди пишуть, що не у всіх є можливість користуватися додатком в смартфоні, який сповіщає про початок і закінчення тривоги, та й не в усіх сховищах телефон працює, або й взагалі, може елементарно розрядитися.

На слух сприймати та ідентифікувати початок і відбій «нової» тривоги теж не завжди вдається, бо початковий і заключний сигнал звучать однаково, а пауза або тиша між ними така, що можна забути про перший сигнал, особливо коли тривог багато і деякі з них закінчуються швидше, ніж 20-хвилинна пауза між сигналами.

Люди пропонують повернутися до практики безперервного звучання, що теж не дуже зручно, тому потрібно змінити мелодію чи характер звучання на початку тривоги і відбою. Скажімо, початок подавати серіями з 5-6 сигналами тривалістю «ревуна» до 10 секунд, а закінчення – серією сигналів тривалістю до 1 секунди. Можна сигнал «початок» транслювати кожних 10 хвилин, і якщо продовження чи відбою не буде – це автоматично означатиме закінчення повітряної тривоги, що можна й підтвердити сигналом «закінчення повітряної тривоги».

Мелодику теж можна продумати, аж до використання тривожних і оптимістичних мотивів (якщо технічні можливості це дозволяють), в принципі, люди все швидко засвоять і сприймуть, головне – щоб було чітко зрозуміло, є небезпека з повітря чи вже немає.