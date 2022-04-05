Борщовий набір Кіровоградщини

«УЦ» вже писала про труднощі нинішньої посівної, але насправді вони ще більші. Вперше в житті нашим аграріям доводиться проводити комплекс весняно-польових робіт в умовах війни, а подекуди такої можливості в них просто немає – на полях південних і північних областей України замість наших плугів і сівалок – ворожі танки і «Гради». Як наслідок, значних змін зазнала географія й номенклатура виробництва сільськогосподарської продукції, причому ворог не повинен знати, де буде тепер вирощуватися картопля чи овочі. Тому будь-яка інформація про засіяні гектари й посаджені культури вмить стала стратегічною та секретною.

Тим не менше, населення повинне розуміти, що відбувається та які перспективи продовольчого забезпечення. Нещодавно цій проблематиці була присвячена спеціальна нарада. Подаємо лише офіційну інформацію з сайту обласної ради: «З огляду на воєнні дії у Миколаївській і Херсонській областях сільгоспвиробникам Кіровоградщини слід розглянути можливість збільшення посівів овочів для формування продуктового резерву». Іншими словами, наша область має компенсувати втрату виробничих площ, і не лише на півдні, звідки традиційно Україна отримувала овочі, але й на півночі, бо там під загрозою картопляна посадкова кампанія.

Як це буде – ми з’ясовували з кількох джерел, у тому числі й у розмові з фахівцями Департаменту агропромислового розвитку ОДА. Причому відзначимо, що спілкуватися довелося в бомбосховищі – над областю вкотре за день пролунав сигнал «Повітряна тривога»…

Потрібно зазначити, що Україна давно відійшла від командно-адміністративної системи господарювання, коли виробникам спускали «план до двору», – зараз землеробством успішно займаються приватні структури, але їм для діяльності потрібні живі гроші. Уряд відкрив фінансові шлюзи, і банки активно працюють з фермерами. Проте в більшості виробників ресурси акумульовані в зерні на елеваторах, яке зараз набуло іншого статусу – продовольчий резерв, якого має вистачити на пару років. Цей ресурс сьогодні майже недоступний, а на перепрофілювання деяких площ під овочі потрібні кошти.

Сьогодні фахівці напряму спілкуються з аграріями області, на різних рівнях іде формування портфелів державного та регіонального овочевого замовлення, яке можливо лише за наявності фінансування й відповідних договорів. Якщо коротко, то питання відпрацьовується в цілодобовому режимі на всіх рівнях, бо час не чекає – потрібно практично негайно збільшити виробництво картоплі, цибулі, часнику, буряків, квасолі, капусти, помідорів, огірків, зелені й усього того, що ми називаємо «борщовим набором».

Складнощів додає й те, що традиції колгоспного поливного овочівництва були практично втрачені, але є надія на підприємливість і гнучкість приватного бізнесу, а також на допомогу світу. Вже є відповідні програми, в основному орієнтовані на невеликих (до 100 гектарів) виробників, напрацьовуються й міжнародні програми по відновленню в нас окремих галузей тваринництва, того ж вівчарства, але все це – час.

У воюючій країні часу немає зовсім, але в нас є свій резерв – це українське землеробське коріння, це присадибні, городні чи дачні ділянки, які здатні вирішити питання формування овочевого набору не лише для господарів, але й для громад чи країни. Зараз більшість колишніх дач «гуляють», але настав час згадати недавнє минуле.