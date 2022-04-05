Таких податкових пільг в нас не було ніколи

На жаль, не з гарного приводу, але держава на сьогодні безпрецедентно знизила податки для бізнесу в Україні. «Аби тільки підприємництво відроджувалось, робиться можливе й неможливе для поповнення бюджету», – каже Ірина Саєнко, президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. Ці слова прозвучали під час зустрічі представників бізнесу та податківців, яку ініціював Ігор Волков, голова Громадської ради при Головному управлінні Державної податкової служби Кіровоградської області, також він очолює обласну організацію Асоціації платників податків.

Платники «найсуворішого» податку – на додану вартість, ПДВ, на час війни можуть перейти на спрощену систему й сплачувати лише 2 відсотки з обігу. «Але не все так просто, – каже Ігор Волков. – Це нововведення викликало резонанс у підприємницьких колах, виявилося багато нюансів. Саме тому ми ініціювали цю зустріч з податківцями, аби фахівці докладно розповіли підприємцям про всі плюси та мінуси цієї системи. Почули багато корисного».

Окрім питання з ПДВ, т.в.о. начальника Головного управління ДПС в області Валентина Сєкунова розповіла про інші новації в роботі.

Приємна новина для тисяч людей – ФОП, фізичні особи-підприємці, 1-ї та 2-ї категорії з 1 квітня й до кінця воєнного стану звільняються від сплати єдиного внеску.

Також на цей час призупинено реєстрацію акцизних накладних.

Але відновлено фактичні перевірки на підприємствах, які були зупинені раніше. У першу чергу стосовно готівкових розрахунків та розрахунків через електронні платіжні системи.

Ініціатор зустрічі Ігор Волков наголосив, що подібні заходи вкрай необхідні. «Змін дуже багато. Підприємці мають можливість з перших вуст почути про нові моделі відносин держави та платників. Аби ми тут в тилу допомагали армії своїми податками та новими робочими місцями».

Ці зустрічі платників і тих, хто збирає плату, надалі будуть систематичними. Усі учасники зустрічі впевнені, що такі кроки з боку держави сприятимуть відновленню та росту економіки.