«Вірний друг» для тварин-переселенців

Тварини також потерпають від війни. Вони лякаються, калічаться, гинуть… І багато з них, як і люди, також вимушені переселенці. Задля допомоги чотирилапим такої категорії в центрі Компаніївки відкрито ветеринарну клініку «Персей».

Персеєм звуть алабая Олексія Омельчука, заступника директора Компаніївського фахового коледжу ветеринарної медицини БНАУ. Це він разом з сином Романом, також ветлікарем, відкрив клініку й назвав її на честь улюбленого собаки.

Орендували приміщення в селищі й працюють там з 16.00 – після основної роботи. Допомагають волонтери – місцеві дівчата та студенти коледжу. Ініціативну групу назвали «Вірний друг».

Сюди везуть тварин з усієї Компаніївщини й навіть з сусідньої Бобринеччини. Історії різні. Діти, наприклад, з Харкова чи Миколаєва їхали на захід, а свою домашню тваринку залишили тут у батьків. Старенькі часто-густо не знають, як їх доглядати, чим годувати. Був випадок, коли бабуся привела собаку, поскаржилася, що той нічого не їсть, і показала клаптик паперу, на якому діти написали назву корму, до якого тварина звикла. А цей корм коштує 12 тисяч за мішок. Спеціалісти запропонували собаці декілька сортів на вибір, той обрав, як на нього, найсмачніший та ще й за прийнятною ціною.

А ще привели таксу, яку привезли з Харкова. Вона була дуже налякана. Ймовірно, вибухами. Тому гавкала, верещала так, що судини в очах лопалися. Спробували відволікти, кинувши м’ячика, і це спрацювало. Тваринка заспокоїлася, дала себе погладити, пригорнулася.

Одні переселенці, які залишилися у нас, привезли з собою собачку, який до них прив’язався по дорозі, – не змогли залишити. У неї щось з лапкою, вилікували. До речі, плату в «Персеї» беруть лише за медикаменти. Олексій Віталійович каже, що приміщення орендує легально й навіть вже податки за діяльність сплатив: державі потрібні надходження до бюджету.

«Персей» став місцем зустрічі для місцевого населення. Приходять, сідають на лавочці в очікуванні черги та спілкуються: і плачуть, і заспокоюють один одного. Словом, тут, крім лікування тварин, ще й психологічна допомога людям надається.