Земля – біженцям!

Мешканці Нової Праги Олександрійського району завжди пишалися, що їхнє село вважалося чи не найбільшим в Україні. Свого часу воно було навіть районним центром, та й зараз площа Новопразької громади чималенька – 36 тисяч гектарів з населенням 9 тисяч осіб, яке живе в кількох старостинських округах, тобто селах.

Новопразький селищний голова Богдан Куруп з властивою молодості легкістю життя громади охарактеризував просто: «Медики лікують, освітяни навчають, комунальники прибирають, сільгоспвиробники працюють». Насправді життя тут напружене, однією з найважливіших проблем залишається розміщення внутрішньо переміщених осіб, яких уже зареєстровано 120, і кількість зростає.

Для транзитних біженців селищна рада в цілодобовому режимі організувала надання харчування та ночівлі, а особливістю зареєстрованих є те, що більшість з них приїхала до рідні, тому проблем з поселенням немає. Ці люди будуть забезпечені належними статусу допомогами, але найцікавіше те, що Нова Прага надає їм можливість якби працевлаштування шляхом відведення всім бажаючим ділянок під городи – це і зайнятість, і можливість забезпечити себе продуктами харчування, оскільки з офіційною роботою в селі складно. Однак є можливість працевлаштування в сільгоспвиробників, адже багато працівників фермерських господарств мобілізовані в ЗСУ. Крім того, новопражани мають включитися в програму розвитку овочівництва – земля та руки є.

Нова Прага, можна сказати, самодостатня в плані виробництва продуктів харчування – є м’ясо, молоко, борошно, олія, тому активно допомагає військовим і біженцям як продовольством, так і фінансово. У пункти комплектації за місяць війни вже відправлено десятки тонн картоплі, борошна, олії, цибулі, сала, круп, консервації, випічки – усе це люди несуть по першому заклику.

Нова Прага має й загін тероборони, який виконує все, що передбачено законодавством, причому бійці забезпечені гарячим харчуванням.

Зараз на селі питання номер один – весняно-польові роботи, які дуже ускладнені відсутністю бензину на єдиній сільській АЗС, а заправлятися в місті невигідно. Фермери укладали угоди на постачання пального ще в минулому році, але отримати його, та ще й за старими цінами, майже нереально. Інше питання – складнощі з реалізацією збіжжя минулорічного врожаю, адже шляхи та механізм вивозу зазнали кардинальних змін, якщо не зникли зовсім, тому залишається сподіватися на програму державних закупівель, яка вирішить проблему.

Попри проблеми з пальним, територіальна громада забезпечена безплатним транспортним сполученням зі старостинськими округами, є транспортне сполучення й з Олександрією.