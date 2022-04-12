Нам допомагають

Ми вже повідомляли, що українські емігранти в Сполучених Штатах Америки сприйняли російську війну проти України як власну біду, адже в багатьох із них тут живуть батьки, брати й сестри, друзі. Тож діаспора активно долучилась до збирання коштів для допомоги українцям.

Українсько-американська культурна асоціація (м. Портленд, штат Орегон) у перші тижні війни вже відправила гуманітарний вантаж до України на суму понад мільйон доларів, що їх зібрали небайдужі люди, і не тільки з української діаспори.

Днями нам знову написав керівник цієї асоціації Ігор Левків (на фото ліворуч). Він повідомив, що минулого тижня вони з друзями знову відправили 32 тонни медичних матеріалів для шпиталів і лікарень України на суму більше 3,5 мільйони доларів. Робота та молитовна підтримка України не припиняються, написав пан Левків.

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