ДНМУ: всі до нас

Один із найпотужніших навчальних закладів східної частини України – Донецький національний медичний університет – продовжує потерпати від російсько-української війни. Після важкого переїзду у 2014-му з Донецька до трьох міст – Краматорська, Маріуполя та Кропивницького – сьогодні знову зміна адреси.

Згідно з наказом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка від 9 квітня до завершення дії воєнного стану ДНМУ та відокремлений його підрозділ – Лиманський медичний фаховий коледж тимчасово будуть працювати у Кропивницькому.

За словами Костянтина Яринича, який брав безпосередню участь в організації роботи вузу на території Кропивницького, студенти наразі продовжують дистанційне навчання. До того ж ті, хто в даний час перебувають в місті, мають можливість продовжувати опановувати лікарську майстерність у медичних закладах області. Майбутні медики перебувають біля пацієнтів, допомагають лікарям в операційних та лабораторіях. Вже понад 30 викладачів із Краматорська переїхали до Кропивницького. Працівники університету займаються перевезенням «бази» до нашого обласного центру.

В. о. ректора медуніверситету Герасименко та директор Лиманського медколеджу Чех, згідно наказу Ляшка, вирішують усі питання забезпечення освітнього процесу. А місцева влада вживає заходів щодо тимчасового розміщення структурних підрозділів навчальних закладів. Мова йде про гуртожитки з використанням баз інших закладів вищої освіти, закладів охорони здоров’я та установ.

Як пам’ятаєте, під час керування університетом Майєю Єрмолаєвою наш підрозділ закривався, було звідси вивезено стоматологічне обладнання, анатомічний стіл та багато інших предметів матеріально-технічної бази. На даний момент це майно не повернуто. Натомість Костянтин Яриніч переконаний, що «зацікавлені особи зроблять усе, щоб університет був забезпечений необхідним для подальшого розвитку саме у Кропивницькому».