Електронна трудова книжка – “завжди на місці”

Якщо ви ще не встигли скористатися онлайн сервісом “е-трудова” – зробіть це зараз, щоб зменшити ризики, пов’язані з втратою чи пошкодженням паперових документів під час воєнних дій на території України. Даною послугою вже скористалися майже 43 тисячі мешканців області.

Роботодавці, які зберігають паперові трудові книжки працівників, або особи, які зберігають свою трудову книжку вдома, можуть подати її через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі “Комунікації з ПФУ” – “Відомості про трудові відносини”.

Наразі є вже два варіанти переведення паперової трудової книжки в “цифру”:

Подати тільки скановані копії трудової книжки, а фахівці Пенсійного фонду України переведуть їх у цифровий формат.

Записи паперової трудової книжки самостійно перевести в цифровий формат та додати скановані копії. Цей варіант пришвидшить обробку даних трудової книжки спеціалістами Пенсійного фонду України.

До електронного звернення також необхідно додати і інші документи, що підтверджують стаж: навчання (диплом, свідоцтво, атестат), військову службу (військовий квіток), періоди догляду за дитиною (свідоцтво про народження дітей тощо). Водночас рекомендуємо фізичним особам – підприємцям подати через персональний кабінет скан-копії: витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію ФОП, або довідки з Державної податкової служби про облік як суб’єкта підприємницької діяльності.

Після завантаження документів і їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом запис буде збережено та направлено на розгляд до ПФУ. Результат обробки звернень буде відображатися в особистому кабінеті у розділі “Мої звернення”. Після перевірки та внесення даних відповідальною особою ПФУ, дані про трудовий стаж з’являться в розділі “Електронна трудова книжка”.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.