Вбивати й красти

Слова в заголовку найточніше пояснюють примітивний алгоритм дій російських загарбників. Про те, як пережило окупацію одне з провідних українських господарств по вирощуванню насіння картоплі – ПрАТ «Чернігівкартопля», нам телефоном розповів його генеральний директор Ігор Шкурко. Читачі «УЦ» познайомилися з ним у минулому році, коли він розповідав про особливості вирощування картоплі.

– Рашисти були в нас більше місяця, наше виробництво розташоване за 20 кілометрів від Чернігова, в Седневі та селі Новому, його вони зайняли майже зразу, як тільки зайшли в область. У наших картоплесховищах жили солдати й тримали танки, звідти виїжджали, стріляли по Чернігову й знову ховалися. Я передавав координати сховищ нашим військовим… Загарбники залишили після себе багато непотребу – пакети з сухпайків, шприци, а ще понас…ли навіть там, де жили. Украли тонн 10 картоплі, але не всю, слава богу. Вбили лісника, він довго лежав біля нашої контори, залишили після себе й розтяжки.

Зараз колектив потроху відновлює роботу, добре, що пробірки залишилися неушкодженими, але багато документації зникло. Дуже страшно було в Чернігові, ніколи не думав, що буду падати на землю, щоб врятуватися. Такі бомби кидали, що вибуховою хвилею виривало ворота з гаражів аж через вулицю, дуже страшно…

Наші фахівці вже відновлюють бухгалтерію, комп’ютерні бази даних, картоплю перебираємо, будемо вивозити її в Чернігів і Київ, шукаємо там склади у фермерів. 12 квітня вже почали продавати посадковий матеріал, відправляємо насіння по 5-6 гривень за кілограм, а оптом і самовивозом від нас – по 4 гривні.

Стосовно порад вашим городникам скажу, що, за даними європейських метеорологів, ця весна найхолодніша з 1947 року, тому саджати картоплю рекомендується пізніше, з настанням тепла. Люди запитують, чи варто саджати одночасно з картоплею й квасолю, в одну лунку, – ми таке не практикуємо, бо в нас механічна обробка площ.