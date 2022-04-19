Злинка працює, як завжди

Село Злинка раніше Маловисківського, а нині Новоукраїнського району – історичне, легендарне. Колись було селом з найбільшою кількістю населення на наших теренах, було однією з резиденцій отамана Махна, а 1920-го року Злинка зупинила наступ кінної армії Будьонного. І сьогодні село готове зустріти непроханих гостей геть не хлібом з сіллю.

Як живе Злинка під час війни, «УЦ» розповіла викладач Злинського ліцею, керівник музею історії села Ольга Голованова.

– Ми готові. Облаштували на дорогах блокпости з усім належним. Сформована місцева територіальна оборона. Працює «гаряча лінія» ради Злинської громади з усіх питань захисту та допомоги.

З початку війни Злинка прийняла вже близько ста біженців. Усіх розселено, усі нагодовані, люди допомагають речами, особливо дитячими, та усім іншим.

Ми готуємо харчі для захисників, тушонку, сушені овочі, мікси з сухофруктів і горіхів та інше.

У Плетеному Ташлику, який входить до нашої громади, для захисників роблять подушки-підголовники, зручні в похідних умовах.

Якось захисники попрохали нас про тонну картоплі, за кілька годин люди своєї нанесли.

У нас відбулися збори фермерів та одноосібників, які обробляють землю на території ОТГ. Було прийнято рішення кожному дати по 100 гривень з гектара на користь Збройних сил України. Усі погодилися. Аби збирати гроші, обрали свого з фермерських кіл, чиновників у цій справі немає. Вже зібрано чималу суму коштів. А ще силами фермерів Злинка купила й відправила на фронт три КамАЗи.

Незважаючи на війну, ми розвиваємося. Віднедавна в нас в амбулаторії з’явилася нова лікарка – стоматолог, яка приймає пацієнтів тричі на тиждень.

Усі готуються до посівної, влада зараз допомагає з паливом, формуються заявки на необхідні обсяги.

На жаль, є й прикрі моменти. У нас завелися вандали, які пошкодили кілька надгробних плит на так званому «Рассвєтовському» кладовищі, біля стадіону. Потім там же пошкодили стоянку автобуса. Підпалили траву. На всім відомих Злинських каскадах, які входять до числа семи чудес Кіровоградщини, поламали інформаційний щит з розповіддю про ці єдині в наших краях рівнинні водоспади. Нічого, спіймають.

А взагалі Злинка працює, як завжди, зараз ще й з більшими силами, на допомогу фронту. Настрій, звісно, тривожний, але все буде добре!