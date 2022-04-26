Чиї яйця крутіші?

24 квітня в Кропивницькому влаштували незвичну розвагу – Великодній бій яйцями. Старі й малі, дівчата й хлопці, у більшості незнайомі між собою, за стародавньою українською традицією тюкали яйцями, намагаючись розбити яйце супротивника.

Влаштувала розвагу кав’ярня «Ваніль», і на неї зібралося кілька десятків людей. Організатори забезпечили всіх бажаючих вареними яйцями, також на місці можна було їх (яйця) пофарбувати по-своєму. Битви були епічними! Особливо коли за жеребом у протистоянні зустрілися хлопчик Тихон із дядьком пенсійного віку. Досвід переміг молодість… Але потім дядько все одно програв молодості.

Не повірите, дехто до справи підійшов професійно й поділився секретами перемоги з нашою газетою. По-перше, треба битися гострим кінцем яйця, бо на тупому є повітряний мішечок, це слабке місце. Краще обирати темні яйця. І треба мітити не в центр яйця супротивника, а трохи по дотичній – так більше шансів на успіх.

За умовами змагання, у кожного з пари суперників було по три яйця, у кого було більше вцілілих після трьох раундів зустрічних ударів, той і вигравав і переходив до наступного туру. І так до кінця.

Побили в той день чимало писанок, крашанок, дряпанок (це все різновиди прикрашання яєць). Сміх стояв на всій вулиці Пацаєва. До речі, побиті яйця передали до однієї з благодійних установ, яка переймається утриманням безхатніх тварин, тож в них також було свято.

До фіналу звитяжної боротьби вийшов представник «УЦ» Андрій Флоренко, але його переміг гість Кіровоградщини з Запорізької області Ростислав.

Багато задоволення отримали всі. А учасники змагань – ще й смачні паски в подарунок.