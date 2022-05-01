Євробачення 2022: перемога України на всіх фронтах?

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Влас. інф.
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14:29
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Євробачення 2022 відбудеться в італійському Турині. 10 та 12 травня пройдуть півфінали, а 14 травня відбудеться фінал музичних змагань. Гурт Kalush Orchestra перемогли на Національному відборі та вибороли право представити Україну на конкурсі.

Євробачення потрапляє у сферу зацікавленості букмекерських контор, які пропонують уже зараз поставити або на переможця, або на того, хто точно не виграє. Згідно з останніми дослідженнями букмекерів, фаворит змагань — Україна з 41 % шансом на перемогу. Зауважимо, що цей показник зріс практично вдвічі, порівнюючи з останніми подібними дослідженнями. На другому місці італійський дует Mahmood & Blanco — 16 %, а бронзу пророкують Cornelia Jakobs зі Швеції — 11 %.

Наразі букмекерські контори пропонують вигідні умови реєстрації, особливо для клієнтів компаній, які з ними співпрацюють. Наприклад, на сайті Бетаут розміщенні промокоди, які дають змогу збільшити реєстраційний бонус.

«Шанси на перемогу», фото: eurovisionworld.com

Отож, шанси України на перемогу високі. Крім беззаперечного музичного таланту гурту Калуш, можна згадати переможців минулих років. Європейці полюбляють голосувати за виконавців, які несуть актуальний соціальний меседж. А в тому, що для європейців зараз означає Україна та її боротьба, сумніватися не доводиться.