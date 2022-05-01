Євробачення 2022: перемога України на всіх фронтах?

Євробачення 2022 відбудеться в італійському Турині. 10 та 12 травня пройдуть півфінали, а 14 травня відбудеться фінал музичних змагань. Гурт Kalush Orchestra перемогли на Національному відборі та вибороли право представити Україну на конкурсі.

Євробачення потрапляє у сферу зацікавленості букмекерських контор, які пропонують уже зараз поставити або на переможця, або на того, хто точно не виграє. Згідно з останніми дослідженнями букмекерів, фаворит змагань — Україна з 41 % шансом на перемогу. Зауважимо, що цей показник зріс практично вдвічі, порівнюючи з останніми подібними дослідженнями. На другому місці італійський дует Mahmood & Blanco — 16 %, а бронзу пророкують Cornelia Jakobs зі Швеції — 11 %.

Наразі букмекерські контори пропонують вигідні умови реєстрації, особливо для клієнтів компаній, які з ними співпрацюють. Наприклад, на сайті Бетаут розміщенні промокоди, які дають змогу збільшити реєстраційний бонус.

Отож, шанси України на перемогу високі. Крім беззаперечного музичного таланту гурту Калуш, можна згадати переможців минулих років. Європейці полюбляють голосувати за виконавців, які несуть актуальний соціальний меседж. А в тому, що для європейців зараз означає Україна та її боротьба, сумніватися не доводиться.