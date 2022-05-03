Маріуполь чекає маріупольців

У минулому році «УЦ» зробила, можна сказати, невелике географічне відкриття – ми опублікували матеріал про село в Кіровоградській області з дивною назвою Маріуполь. Воно розташоване в колишньому Бобринецькому районі, а нині в Кетрисанівській громаді й фактично злилося з селом Рощахівка. Місцевий пенсіонер Анатолій Григорович Бобух і його дружина Ніна Борисівна відповіли на наш телефонний дзвінок:

– Доброго дня, у вашому селі Маріуполі щось змінилося у зв’язку з подіями в місті Маріуполь?

– Ні, так і живемо, у нашому Маріуполі залишилося кілька хат, але село живе й працює, здебільшого тут пенсіонери, чоловік 20. Наш Маріуполь входить в Рощахівську сільську раду, в якій є ще й Ганнопіль. Люди садять городи, обробляють свої паї, роботи вистачає, в основному всі працюють, є трішки молоді. Люди тримають худобу, птицю, живемо мирним життям, але багато хат стоять пустими.

Нам дуже шкода тих людей в місті Маріуполі, ми теж допомагаємо і військовим, і біженцям. Нещодавно люди в селі в складчину купили свиню, наробили тушонки, паштетів, сала й відправили на фронт. Допомагаємо й грішми, за чим до нас звертаються – те й даємо, пшеницю, борошно… А як же, чи ми не в Україні живемо? Дуже хочемо, щоб війна закінчилася.

Якби до нас з міста Маріуполя звернулися переселенці, ми б допомогли. У нас після батька залишилася гарна хата, ми можемо віддати її безплатно. Там є водяне опалення, літня кухня, нормальна підлога та двері, але третій рік там ніхто не живе. Якщо є бажаючі, нехай приїздять, я безплатно віддам, там і ліжка є, чим можемо – допоможемо. Ми розуміємо, що їх розбомбили, але більше людей хочуть у місто, а в нас і криниця є, і електрика. Якщо людям треба житло, нехай звертаються, допоможемо без питань.

У нас тихо, хоча 3 березня недалеко від нас, кілометрів 20-25, у село Єланець Миколаївської області вони забігли, їх вибили й вони поперли на Вознесенськ. У нас спокійно, хоча інколи літають ракети – чи з Криму їх запускають, чи що? Позавчора бачили, над хатами…

А так – живемо тихо, звичайно, чуємо й переживаємо за місто Маріуполь. Якщо хто з Маріуполя захоче, нехай їдуть до нас в село Маріуполь.

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