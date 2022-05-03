Поради офтальмолога на час війни

Перш за все, треба вміти самостійно подбати про себе й тих, хто поруч. Тож вчимось елементарним правилам самодопомоги.

Найперше: не панікуємо, а намагаємось розібратись, що сталось.

Травма. Оглядаємо пацієнта. Питаємо про алергію. Якщо є рана – промити, знеболити, накласти пов’язку, викликати допомогу. Знеболення – загальне (таблетки дексалгін, або мелоксікам, або парацетамол). Місцеве – краплі «Беноксі» або «Алкаїн». Але альтернативою є звичайний 2% лідокаїн. Набрати в шприц, зняти голку (щоб не травмувати) та закапати розчин в око чи просто на рану. Закрити око, за можливості накласти пов’язку та зафіксувати пластирем. Якщо в результаті травми око повністю перестало бачити (навіть світло) – це підозра на серйозне пошкодження. Якнайшвидше зверніться за допомогою.

Опік – будь-який: хімічний (газ, луги, кислоти тощо) чи фізичний (ультрафіолет), щось потрапило в очі (стороннє тіло чи невідома речовина), причому виник сильний біль і наявних ознак травмування ока немає (дрібні кровотечі, почервоніння та виділення не рахуємо): промити чистою проточною водою! Пляшка мінералки без газу згодиться. Головне правило опіків – зволожуємо та знеболюємо! Як знеболити – поради вище. Для зволоження краще підійдуть очні гелі або краплі штучної сльози («Відісік гель», «Корнерегель»). Добре, якщо є в наявності очний антибіотик або антисептик («Ципрофарм», «Окомістин» тощо). Але є альтернатива – інші антисептики, такі, як фурацилін, декасан або хлоргексидин. Просто закапати чи промити око. Не розводячи, просто з пляшки. Зволожуючі гелі закладаємо щогодини.

Пацієнт, що має глаукому, цукровий діабет та інші хронічні хвороби, якщо є можливість, має зателефонувати своєму лікарю, адже універсальної поради немає й схеми лікування досить складні. Пам’ятаємо як ніколи: зараз ми все маємо робити вчасно або наперед. Не нехтуйте плановими оглядами з метою контролю. І запитайте у лікаря про самолікування можливих ускладнень. Пам’ятаймо, головне – не нашкодь! Не забувайте сформувати свою власну аптечку з запасом ліків на 2-3 місяці.

Олена Попова, лікар-офтальмолог, спеціально для «УЦ».