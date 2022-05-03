Саджаємо як для себе

У нашій області продовжується реалізація програми додаткового виробництва городини задля компенсації втрати посівних площ на тимчасово окупованих територіях. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для «УЦ» розповіла в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної військової адміністрації Валерія Фурманова:

– «Сади перемоги» – це загальноукраїнський проєкт, в якому не обов’язково йдеться про сади, але ми називаємо це так. Ми вже отримали допомогу посівним матеріалом картоплі. У нас є партнери з Австрії, це федеральна земля Штирія, які передали нашим фермерам і одноосібникам невеликий об’єм картоплі 4 сортів, які в нас раніше не культивувалися. Ми надали цю гуманітарну допомогу частково на районні військові адміністрації – Новоукраїнську, Кропивницьку, Олександрійську й Голованівську, а вони розповсюджуватимуть далі. Австрія передала нам 11 тонн посадкового матеріалу й 1 тонну додав Львів, усього 12 тонн картоплі.

Від Австрії отримали також 2 тонни насіння сої та 8 тонн кукурудзи. Днями отримали ще одну порцію насіннєвої допомоги від німецьких партнерів, це компанія «Монсанто Україна», яка вийшла на нас через міністерство й передала 1400 посівних одиниць (упаковок) насіння кукурудзи, це приблизно на 1,5 тисячі гектарів. Це насіння ми теж роздаємо районним адміністраціям, але «Монсанто» висловили умову, щоб давали не більше 20 посівних одиниць в одні руки.

Щодо овочів, то ними активно займаються ті ж підприємства, які ними й займалися, але для своїх потреб посадки борщового набору, зважаючи на наші рекомендації та вимоги часу, збільшили практично всі господарства в територіальних громадах – це те, що йтиме на забезпечення їдалень господарств, шкіл і так далі в громадах. Люди на місцях це розуміють і намагаються приділяти більше уваги не лише зерновому ряду, але й овочевому, адже в кожній громаді збільшується кількість вимушених переселенців.

Щодо проблематики, то вона є. Це дефіцит кадрів, викликаний мобілізацією, але є механізм бронювання фахівців. Для цього існує відповідне подання, в якому йдеться про конкретну особу, але лише для вузького спектру професій чи посад, тобто засновник чи юрист у цю категорію не входять. Щоправда, багато фахівців було мобілізовано в перші дні, тому це питання залишається.

Але й у цих умовах аграрії закінчили сівбу ярих, яких небагато, озимі в доброму стані, сіють кукурудзу та соняшник. Загалом же проблема одна – пальне. Ми всім рекомендуємо й попрацювали в цьому напрямку, щоб замовляли спільно обсяги, якщо ціна не влаштовує. На заправках дрібні виробники могли б заправлятися дешевше, але там є обмеження по кількості літрів. Тому фермери гуртуються, замовляють бензовоз, а на місці розподіляють.