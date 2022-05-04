Хто з букмекерів пропонує найкращі бонуси?

Робити ставки на спорт не завжди означає ризикувати своїми власними грошима. Іноді можна скористатися бонусами від букмекерів. Більшість українських букмекерів дарують бонуси за реєстрацію новим користувачам. Таким чином, у вас є можливість подвоїти свій перший депозит і збільшити шанс виграти.

Отриманий бонус не вдасться одразу вивести на картку, потрібно спершу його відіграти. Лише за умови успішного відіграшу ви отримаєте реальні гроші.

Кожна акційна пропозиція букмекерів супроводжується переліком умов використання бонусних коштів. Шукаючи найкращий бонус, вам потрібно звертати увагу не лише на суму бонусу, а також на умови його отримання та відіграшу. Якщо умови вам незрозумілі – зверніться до служби підтримки. Недобросовісні букмекери іноді вказують за складні умови відіграшу, щоб в подальшому мати змогу відмовити у відіграші. Але давайте розглянемо бонуси, які пропонують офіційні букмекерські контори своїм користувачам.

Бонус Parimatch: до 2500 грн

Зареєструвавшись на сайті Parimatch ви отримуєте 100% бонус за свій перший депозит до 2500 грн. Таким чином букмекер подвоює ваш депозит, але отримати ви можете максимум 2500 грн.

Активуйте бонус протягом 7 днів після реєстрації і не забувайте, що бонус ще потрібно відіграти. Лише у разі успішного відіграшу ви отримаєте реальні гроші на рахунок.

Відіграти бонуси дуже просто: робіть ставки ординар або експрес з коефіцієнтом не менше 1.5 на суму не менше 100 грн. Ставки, котрі не відповідатимуть цим умовам, не будуть зараховані до відіграшу.

Бонус Vbet: до 1500 грн фрібетами

Офіційно букмекер Vbet не пропонує своїм користувачам вітальний бонус. Втім, акційна пропозиція “Безумовний фрібет” має всі ознаки вітального бонусу, тому у цій статті ми так її і називатимемо.

Отримайте фрібети (так звані безкоштовні ставки), активувавши цей бонус на сайті VBET. У вас є 7 днів, щоб скористатися цією пропозицією після своєї першої реєстрації на сайті. Зробіть ставку експрес мінімум на 100 грн з мінімальним коефіцієнтом 1.2. Якщо ваша ставка виграє, ви отримаєте 50% від суми ставки у вигляді фрібету. Якщо ваша ставка програє, ви отримаєте 100% від суми ставки у вигляді фрібету.

Букмекери з ліцензією

У цій статті не випадково представлено всього лише два букмекери. На сьогоднішній день лише Parimatch i Vbet отримали ліцензію України на ведення букмекерської діяльності і мають дозвіл приймати ставки. Акаунти на сайтах інших не регулюються законом. Тож не забувайте, що граючи у неліцензованих букмекерів, ви робите це на власний страх і ризик.