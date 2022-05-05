У разі загибелі військового батьки або дружина набувають право на отримання пенсії

У квітні 2022 року змінено умови призначення пенсії у разі втрати годувальника.

Якщо військовослужбовець помер не під час проходження служби

Перша важлива зміна: право на пенсію в разі втрати годувальника за померлого військовослужбовця (чи “військового” пенсіонера) мають батьки та дружина (чоловік) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ СТРАХОВОГО СТАЖУ, якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком , встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), або є особами з інвалідністю.

Розмір такої пенсійної виплати встановлюється на рівні 30% грошового забезпечення померлого годувальника.

Якщо військовослужбовець загинув, пропав безвісти в період проходження служби

Друга важлива зміна: якщо військовослужбовець загинув, помер чи пропав безвісти в період проходження служби або помер після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, право на пенсію в разі втрати годувальника мають батьки та дружина (чоловік) не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, який дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною 1 статті 26 Закону, тобто в 55 років, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ СТРАХОВОГО СТАЖУ.

Важливо! Окрім того, дана категорія утриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку відповідно до ч.3 ст.114 Закону № 1058 (“шахтарські” пенсії);

дострокову пенсію за віком при досягненні 55 років (чоловіки), 50 років (жінки) за умови наявності стажу 25 та 20 років відповідно;

пенсію за віком, призначену на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

Розміри пенсій даної категорії утриманців встановлюється:

батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) 70% грошового забезпечення годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї;

годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї; іншому непрацездатному члену сім’ї ( дитині ) – у розмірі 70% грошового забезпечення загиблого годувальника, двом та більше непрацездатним членам сім’ї ( дітям) – по 50% грошового забезпечення .

Мінімум, максимум…

У розрахунку на кожного члена сім’ї (незалежно від причини смерті годувальника) мінімальний розмір пенсії становить не менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – 3868,00 грн (1934 грн – прожитковий мінімумів для осіб, які втратили працездатність х 2), максимальний розмір пенсії – 19340,00 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Уже проведено автоматичний перерахунок

Пенсійники Кіровоградщини у квітні вже провели перерахунок пенсії у разі втрати годувальника за матеріалами 237 пенсійних справ тим, хто вже отримував даний вид пенсії. Підвищення відбулося у 74 осіб, розмір пенсії у середньому збільшився на 1498,16 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області