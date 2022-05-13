Комендантська година: обмеження та повноваження патрулів

Комендантська година (заборонений час) – заборона військовим комендантом в певний час доби і на певний час перебувати на вулицях та в громадських місцях мешканцям певного населеного пункту, де встановлено Президентом України воєнний (надзвичайний) стан.

Як запроваджується?

Порядок та процедура запровадження комендантської години врегульована Порядком здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 573.

Обмеження, які діють під час комендантської години

На території де запроваджено комендантську годину, необхідно мати перепустки та посвідчення, які видає військова комендатура для перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях .

Перепустки діють лише в межах території, де запроваджено комендантську годину та їх облік також здійснюється комендатурою на території, де запроваджено комендантську годину.

Хто здійснює контроль?

Виконання питань дотримання комендантської години мешканцями даного населеного пункту покладається військовим комендантом на спеціально виділені для цієї мети комендантські патрулі, до складу яких входять поліцейські Національної поліції України та військовослужбовці Збройних Сил України і можуть залучатися військовослужбовці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Під час комендантської години в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину, здійснюється лише через визначені комендатурою блокпости.

Які мають повноваження комендантські патрулі?

В разі порушення комендантської години, комендантський патруль має право:

затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції України осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

перевірити документи, що посвідчують особу та з’ясувати, чи може людина перебувати на вулиці в цей час;

здійснити огляд речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманої особи;

вилучати предмети, що є знаряддям, засобом або предметом правопорушення;

у разі необхідності та згоди використовувати засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам, підприємствам, установам і організаціям (за винятком іноземних) для запобігання вчиненню кримінального правопорушення;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників.

За наявності правових підстав особу, яка здійснила порушення режиму встановленої комендантської години, може бути затримано та притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Відповідальність за порушення комендантської години

За невиконання вимог законного розпорядження або вимоги патруля порушнику загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб (стаття 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

При навмисному опору з боку затриманої особи виконати законні вимоги комендантського патруля до такої особи може бути застосована фізична сила чи вогнепальна зброя, у зв’язку з цим зверніть увагу на те, що вимоги комендантського патруля потребують негайного виконання без зайвого сперечання.

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги за цим посиланням: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua